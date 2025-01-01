Меню
Трей Паркер
Награды
Награды и номинации Трея Паркера
Trey Parker
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Трея Паркера
Оскар 2000
Лучшая песня к фильму
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая анимационная программа
Победитель
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best Musical Performance
Победитель
Best Musical Performance
Победитель
