Джесси отправляется в Нью-Йорк, чтобы исполнить все свои мечты. Правда пока попадает на работу в дом модели и режиссера всего лишь в роли няни. Семья оказывается необычной, и все няни с криками ужаса несутся прочь от четырех проказников. Джесси принимает правила игры и ищет подход к каждому ребенку по отдельности. Будь это флиртующий Люк, идеальная Эмма, фантазерка Зури или Рави со своей любимой рептилией Мистером Киплингом. Героиня становится для них старшей сестрой, которая всегда поможет и всех помирит.