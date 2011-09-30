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Постер сериала Джесси
Постер сериала Джесси
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Джесси

Джесси (2011 - 2015)

Jessie 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 28 минут
Телеканал Disney Channel
Продолжительность сериала 46 часов 12 минут

О чем сериал

Джесси отправляется в Нью-Йорк, чтобы исполнить все свои мечты. Правда пока попадает на работу в дом модели и режиссера всего лишь в роли няни. Семья оказывается необычной, и все няни с криками ужаса несутся прочь от четырех проказников. Джесси принимает правила игры и ищет подход к каждому ребенку по отдельности. Будь это флиртующий Люк, идеальная Эмма, фантазерка Зури или Рави со своей любимой рептилией Мистером Киплингом. Героиня становится для них старшей сестрой, которая всегда поможет и всех помирит.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Памела Эеллс
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кевин Чэмберлин
Кевин Чэмберлин Bertram Winkle
Пейтон Лист
Пейтон Лист Emma Ross
Каран Брэр Ravi Ross
Дебби Райан
Дебби Райан Jessie Prescott
Кэмерон Бойс
Кэмерон Бойс Luke Ross
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Джесси - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 26 эпизодов
 
Джесси - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 27 эпизодов
 
Джесси - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 26 эпизодов
 
Джесси - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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