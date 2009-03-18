Для команды «Veridian Dynamics» нет недостижимых успехов. Нужна индюшка-самоубийца? Пожалуйста! Нужен сплав, твердый, как сталь, но в то же время упругий и съедобный? Получите! Глава отдела исследований и развития Тед Крисп обожает свою работу. Ему все в ней нравится. Нравится его супер-босс, Вероника. Нравятся его коллеги, Лем, Фил и Линда. Особенно Линда. Но больше всего ему нравится то, чем они занимаются. Стирая границы между фантазиями и реальностью, команда исследователей постоянно превращает до смешного невозможное в шикарно возможное.