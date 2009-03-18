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Постер сериала Давай еще, Тэд
Постер сериала Давай еще, Тэд
Постер сериала Давай еще, Тэд
Постер сериала Давай еще, Тэд
Постер сериала Давай еще, Тэд
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.2
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Давай еще, Тэд

Давай еще, Тэд (2009 - 2010)

Better Off Ted 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

Для команды «Veridian Dynamics» нет недостижимых успехов. Нужна индюшка-самоубийца? Пожалуйста! Нужен сплав, твердый, как сталь, но в то же время упругий и съедобный? Получите! Глава отдела исследований и развития Тед Крисп обожает свою работу. Ему все в ней нравится. Нравится его супер-босс, Вероника. Нравятся его коллеги, Лем, Фил и Линда. Особенно Линда. Но больше всего ему нравится то, чем они занимаются. Стирая границы между фантазиями и реальностью, команда исследователей постоянно превращает до смешного невозможное в шикарно возможное.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Виктор Фреско
Виктор Фреско
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Jonathan Slavin Phil Mymen
Андреа Андерс
Андреа Андерс Linda Zwordling
Джей Хэррингтон Theodore "Ted" Crisp
Портия де Росси Veronica Palmer
Изабелла Акрес Rose Crisp
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
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Сезоны
Давай еще, Тэд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 13 эпизодов
 
Давай еще, Тэд - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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