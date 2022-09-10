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Постер фильма Пока не сгибаются ветки
6.8
Киноафиша Фильмы Пока не сгибаются ветки
6.8

Пока не сгибаются ветки

, 2022
Until Branches Bend
Канада, Швейцария / драма / 18+
Постер фильма Пока не сгибаются ветки
6.8

В ролях

Грейс Гловицки
Robin
Александра Робертс
Laney
Келемия Спарроу
Isabelle
Локлин Манро
Локлин Манро
Dennis
Кол Спарроу-Крофорд
Zach
Антуан Дерошер
Fabien
Джанет Уолмсли
Judy
Пол Кулар
Jay
Michelle Brezinski
Nurse
Michael Charrois
Entomologist
Режиссер Софи Джарвис
Сценарист Софи Джарвис, Кэтлин Хепберн, Эль-Майя Тэйлфизерс, Мариетта Фон Хауссвольф фон Баумгартен, Стефан Митчелл, Сара Блейк
Композитор Kieran Jarvis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Швейцария
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 сентября 2022
Дата выхода
20 марта 2023 Канада
Производство Ceroma Films, Experimental Forest Films, Reign Films
Другие названия
Until Branches Bend, Kuniks oksad painduvad, 桃出真相, 直到树枝弯曲

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 20 ноября 2022

Отзывы о фильме

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