Пока не сгибаются ветки, 2022

В ролях
Michael Charrois
Entomologist
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Софи Джарвис
Сценарист
Софи Джарвис, Кэтлин Хепберн, Эль-Майя Тэйлфизерс, Мариетта Фон Хауссвольф фон Баумгартен, Стефан Митчелл, Сара Блейк
Композитор
Kieran Jarvis
Детали фильма
Страна
Канада / Швейцария
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
10 сентября 2022
Производство
Ceroma Films, Experimental Forest Films, Reign Films
Другие названия
Until Branches Bend, Kuniks oksad painduvad, 桃出真相, 直到树枝弯曲