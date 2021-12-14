«Преступный квест»: Рецензия Киноафиши

Необитаемый остров. Пять вооруженных до зубов охотников. Одна, в общем-то, беспомощная жертва, бегающая аки лань по лесу с загнанным видом. Вот и вся экспозиция «Преступного квеста», реализующая уже не раз опробованный троп об ужасах капитализма и корпоративной Америки, в которых продается все — даже человеческая жизнь. Впрочем, без «даже». Одна корпорация, «Апекс», которая ежемесячно устраивает охоту на людей, приобретает заключенных у другой корпорации, которая держит их в своих тюрьмах. Таково антиутопическое будущее «Преступного квеста», ни на секунду, впрочем, не пугающее, и вызывающее даже не смех, а уныние — все благодаря нелепым диалогам, лениво прописанным персонажам, очень-очень неумелой постановке и постоянно жужжащей за кадром «напряженной» музыке, безуспешно пытающейся придать действию то сложноописуемое ощущение давления, которое принято называть саспенсом.

Вообще, говорить о фильме всерьез довольно сложно. «Преступный квест» непременно попал бы в категорию фильмов «D», если бы подобная существовала (режиссер и соавтор сценария Эдвард Дрейк всеми способами пытается убедить зрителя в необходимости ее создания). Он безнадежно плох по всем статьям и самим фактом своего существования вызывает недоумение, которое только усиливается при виде игры явно уставшего и «отбывающего номер» Брюса Уиллиса и трафаретного исполнения своей роли Нилом МакДонафом — актером с пугающими глазами-льдинками, бессовестно использующим эту свою особенность.

Преступный квест

Говорить всерьез о «Преступном квесте» сложно, но мы все же постараемся (жаль, что Дрейк не сделал того же). Итак (выдохнули)... Доктор Сэмюэл Рейнсфорд (Нил МакДонаф), уважаемый член общества, владелец крупной фармацевтической компании и заботливый отец, время от времени отправляется на остров Апекс, расположенный где-то между Японией и Гавайями, и в компании таких же столпов капитализма — финансистами Лайлом (Локлин Манро), Джеззой (Меган Пета Хилл), Бишопом (Нельс Леннарсон), Кэррионом (Кори Лардж) и Эко (Тревор Гретцки) — охотится на безоружных спецназовцев и наемников. Своего рода альтернатива членству в загородном клубе.

Рейнсфорда, однако, отличает особая жестокость (доктор собирает отрубленные головы жертв в комнате трофеев) — «коллеги», робко посмеиваясь, называют его сумасшедшим. Все идет гладко до тех пор, пока на остров в качестве жертвы не доставляют Томаса Мэлоуна (Брюс Уиллис) — бывшего полицейского, протаранившего когда-то своей машиной самолет (привет «Крепкому орешку») и отбывающего пожизненный срок за попытку убийства. Мэлоун, которого не берет ни пуля, ни депрессия, вдруг обретает смысл жизни, когда устроительница «голодных игр» Уэст (Алексия Фаст) сообщает ему о рождении внуков. Понурившись, он отправляется на остров, на котором из жертвы превращается в охотника. По крайней мере, так говорит один из героев. На деле же Мэлоун до самого финала практически ничего не делает — только следит из кустов, как его преследователи, знакомые много лет, без особых причин перебивают друг друга.

Преступный квест

«Преступный квест» не радует бессмысленным, но ловко поставленным экшеном, не создает атмосферу загнанности и опасности (меньшее, что можно ожидать от жанра), но заставляет задуматься о чем-то действительно важном — о времени и о том, как оно ценно. А еще – вспомнить о вступлении к мультсериалу «Южный парк»: «… содержит сцены насилия и ввиду своего содержания не рекомендуется… никому». Впрочем, если вы горячий поклонник Брюса Уиллиса…