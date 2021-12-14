«Преступный квест»: Рецензия Киноафиши
Бедно поставленные «Голодные игры» с уставшим Брюсом Уиллисом.
Необитаемый остров. Пять вооруженных до зубов охотников. Одна, в общем-то, беспомощная жертва, бегающая аки лань по лесу с загнанным видом. Вот и вся экспозиция «Преступного квеста», реализующая уже не раз опробованный троп об ужасах капитализма и корпоративной Америки, в которых продается все — даже человеческая жизнь. Впрочем, без «даже». Одна корпорация, «Апекс», которая ежемесячно устраивает охоту на людей, приобретает заключенных у другой корпорации, которая держит их в своих тюрьмах. Таково антиутопическое будущее «Преступного квеста», ни на секунду, впрочем, не пугающее, и вызывающее даже не смех, а уныние — все благодаря нелепым диалогам, лениво прописанным персонажам, очень-очень неумелой постановке и постоянно жужжащей за кадром «напряженной» музыке, безуспешно пытающейся придать действию то сложноописуемое ощущение давления, которое принято называть саспенсом.
Вообще, говорить о фильме всерьез довольно сложно. «Преступный квест» непременно попал бы в категорию фильмов «D», если бы подобная существовала (режиссер и соавтор сценария Эдвард Дрейк всеми способами пытается убедить зрителя в необходимости ее создания). Он безнадежно плох по всем статьям и самим фактом своего существования вызывает недоумение, которое только усиливается при виде игры явно уставшего и «отбывающего номер» Брюса Уиллиса и трафаретного исполнения своей роли Нилом МакДонафом — актером с пугающими глазами-льдинками, бессовестно использующим эту свою особенность.
Говорить всерьез о «Преступном квесте» сложно, но мы все же постараемся (жаль, что Дрейк не сделал того же). Итак (выдохнули)... Доктор Сэмюэл Рейнсфорд (Нил МакДонаф), уважаемый член общества, владелец крупной фармацевтической компании и заботливый отец, время от времени отправляется на остров Апекс, расположенный где-то между Японией и Гавайями, и в компании таких же столпов капитализма — финансистами Лайлом (Локлин Манро), Джеззой (Меган Пета Хилл), Бишопом (Нельс Леннарсон), Кэррионом (Кори Лардж) и Эко (Тревор Гретцки) — охотится на безоружных спецназовцев и наемников. Своего рода альтернатива членству в загородном клубе.
Рейнсфорда, однако, отличает особая жестокость (доктор собирает отрубленные головы жертв в комнате трофеев) — «коллеги», робко посмеиваясь, называют его сумасшедшим. Все идет гладко до тех пор, пока на остров в качестве жертвы не доставляют Томаса Мэлоуна (Брюс Уиллис) — бывшего полицейского, протаранившего когда-то своей машиной самолет (привет «Крепкому орешку») и отбывающего пожизненный срок за попытку убийства. Мэлоун, которого не берет ни пуля, ни депрессия, вдруг обретает смысл жизни, когда устроительница «голодных игр» Уэст (Алексия Фаст) сообщает ему о рождении внуков. Понурившись, он отправляется на остров, на котором из жертвы превращается в охотника. По крайней мере, так говорит один из героев. На деле же Мэлоун до самого финала практически ничего не делает — только следит из кустов, как его преследователи, знакомые много лет, без особых причин перебивают друг друга.
«Преступный квест» не радует бессмысленным, но ловко поставленным экшеном, не создает атмосферу загнанности и опасности (меньшее, что можно ожидать от жанра), но заставляет задуматься о чем-то действительно важном — о времени и о том, как оно ценно. А еще – вспомнить о вступлении к мультсериалу «Южный парк»: «… содержит сцены насилия и ввиду своего содержания не рекомендуется… никому». Впрочем, если вы горячий поклонник Брюса Уиллиса…