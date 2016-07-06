«Идем со мной»: Рецензия Киноафиши
Наступило лето, и череда нескончаемых блокбастеров хоть ненадолго притормозила, уступив место жанровому кино. В прокат выходит триллер «Идём со мной» от режиссёра Даниэля Альфредсона, снявшего сразу две части шведской «Девушки с татуировкой дракона». На постере красуется имя культового актёра Энтони Хопкинса, который уже, кстати, имел честь работать с постановщиком на съёмках картины «Похищение Фредди Хайнекена». Но не обольщайтесь раньше времени, ведь актёрский состав далеко не всегда является гарантией качественного фильма. И в этот раз ни Хопкинсу, ни номинантам на «Золотой глобус» Джулии Стайлс и Рэю Лиотте, ни «Викингу» Александру Людвигу картину спасти не удалось.
Фильм «Идём со мной» снят по одноимённой книге Касла Фримана младшего. Эта история начинается с того, что девушку по имени Джулия, которую играет другая Джулия, начинает преследовать незнакомец. Сначала он даёт ей большие чаевые в кафе, где она работает, а сразу после предпринимает попытки продолжить знакомство с весьма очевидным намёком. На своё горе она отказывает ему, за что получает не только несколько ударов, но и преследователя. И когда он убивает её кошку, девушка решается пойти к шерифу. Да только тот говорит, что ничего поделать не может, ведь Джулия связалась с Блэквеем, а никто ещё не переходил ему дорогу.
Абсолютно все, включая шерифа, твердят девушке уехать, но она по весьма смутным причинам отказывается это сделать. Вместо этого она хочет проучить мерзавца и обращается за помощью к местным лесникам, но только двое из них готовы пойти с ней. Теперь Лестер (Энтони Хопкинс), Нэйт (Александр Людвиг) и Джулия отправляются на поиски Блэквея. Причём, не совсем понятно, что же именно они собираются с ним сделать: запугать, сдать шерифу, побить? Хотя не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, чем же в итоге закончится эта плоская и однобокая история, ведь «если в начале пьесы на стене висит ружьё, то оно должно выстрелить». И тут Антон Павлович даже с выбором оружия угадал.
В итоге весь фильм превращается в одну долгую прогулку по лесам, домам и окрестностям. В перерывах между мрачными и туманными пейзажами герои вспоминают свои трагичные истории. При этом чувство сопричастности и сопереживания по отношению к ним совсем не возникает. Они даже совершенно не стараются вызвать у зрителя симпатию своими поступками или хотя бы словами. Вместо этого троица лишь существует в кадре и продолжает блуждать вокруг в поисках Блэквея. Учитывая тот факт, что перед нами триллер, вполне очевидно, что он должен быть соткан из напряжения и душевного волнения. Однако об этом тоже забыли позаботиться, превратив фильм в один скучный поход к цели.
У картины нет никакой основной мысли, и в ней напрочь отсутствуют крепкий сюжет и сильные персонажи. Всё выглядит очень слабо обоснованным, а характеры персонажей не желают раскрываться. Вполне вероятно, что за детальным описанием следует обратиться к первоисточнику, но экранизация для того и существует, чтобы передать всё сказанное словами посредством визуальных средств. С этой задачей фильм «Идём со мной» явно не справился, и чтобы это понять, не надо даже читать книгу. В общем, ценители жанра, скорее всего, будут разочарованы, а смотреть картину стоит лишь тем, кто знаком с оригиналом, ради утоления банального любопытства.
В российском прокате с 7 июля 2016 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Идём со мной»
Трошина Олеся