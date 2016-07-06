«Идем со мной»: Рецензия Киноафиши

Не идите с ними

Наступило лето, и череда нескончаемых блокбастеров хоть ненадолго притормозила, уступив место жанровому кино. В прокат выходит триллер «Идём со мной» от режиссёра Даниэля Альфредсона, снявшего сразу две части шведской «Девушки с татуировкой дракона». На постере красуется имя культового актёра Энтони Хопкинса, который уже, кстати, имел честь работать с постановщиком на съёмках картины «Похищение Фредди Хайнекена». Но не обольщайтесь раньше времени, ведь актёрский состав далеко не всегда является гарантией качественного фильма. И в этот раз ни Хопкинсу, ни номинантам на «Золотой глобус» Джулии Стайлс и Рэю Лиотте, ни «Викингу» Александру Людвигу картину спасти не удалось.

Кадр из фильма «Идём со мной»

Фильм «Идём со мной» снят по одноимённой книге Касла Фримана младшего. Эта история начинается с того, что девушку по имени Джулия, которую играет другая Джулия, начинает преследовать незнакомец. Сначала он даёт ей большие чаевые в кафе, где она работает, а сразу после предпринимает попытки продолжить знакомство с весьма очевидным намёком. На своё горе она отказывает ему, за что получает не только несколько ударов, но и преследователя. И когда он убивает её кошку, девушка решается пойти к шерифу. Да только тот говорит, что ничего поделать не может, ведь Джулия связалась с Блэквеем, а никто ещё не переходил ему дорогу.

Кадр из фильма «Идём со мной»

Абсолютно все, включая шерифа, твердят девушке уехать, но она по весьма смутным причинам отказывается это сделать. Вместо этого она хочет проучить мерзавца и обращается за помощью к местным лесникам, но только двое из них готовы пойти с ней. Теперь Лестер (Энтони Хопкинс), Нэйт (Александр Людвиг) и Джулия отправляются на поиски Блэквея. Причём, не совсем понятно, что же именно они собираются с ним сделать: запугать, сдать шерифу, побить? Хотя не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, чем же в итоге закончится эта плоская и однобокая история, ведь «если в начале пьесы на стене висит ружьё, то оно должно выстрелить». И тут Антон Павлович даже с выбором оружия угадал.

Кадр из фильма «Идём со мной»

В итоге весь фильм превращается в одну долгую прогулку по лесам, домам и окрестностям. В перерывах между мрачными и туманными пейзажами герои вспоминают свои трагичные истории. При этом чувство сопричастности и сопереживания по отношению к ним совсем не возникает. Они даже совершенно не стараются вызвать у зрителя симпатию своими поступками или хотя бы словами. Вместо этого троица лишь существует в кадре и продолжает блуждать вокруг в поисках Блэквея. Учитывая тот факт, что перед нами триллер, вполне очевидно, что он должен быть соткан из напряжения и душевного волнения. Однако об этом тоже забыли позаботиться, превратив фильм в один скучный поход к цели.

Кадр из фильма «Идём со мной»

У картины нет никакой основной мысли, и в ней напрочь отсутствуют крепкий сюжет и сильные персонажи. Всё выглядит очень слабо обоснованным, а характеры персонажей не желают раскрываться. Вполне вероятно, что за детальным описанием следует обратиться к первоисточнику, но экранизация для того и существует, чтобы передать всё сказанное словами посредством визуальных средств. С этой задачей фильм «Идём со мной» явно не справился, и чтобы это понять, не надо даже читать книгу. В общем, ценители жанра, скорее всего, будут разочарованы, а смотреть картину стоит лишь тем, кто знаком с оригиналом, ради утоления банального любопытства.

Кадр из фильма «Идём со мной»

В российском прокате с 7 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Идём со мной»

Трошина Олеся