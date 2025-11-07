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Киноафиша Фильмы Воровское шоссе
5.4

Воровское шоссе

, 2025
Thieves Highway
Канада, США / криминал / 18+
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5.4
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Не пойду 0

В ролях

Локлин Манро
Локлин Манро
Bill
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Frank Bennett
Брук Лэнгтон
Sylvia
Майкл Шамус Уайлз
Майкл Шамус Уайлз
Charlie
Ронни Джин Блевинс
Ронни Джин Блевинс
Kurt
Девон Сава
Девон Сава
Self - Jones
Lucy Martin
Peggy
Майкл Феррагамо
Майкл Феррагамо
Harris
Дэрин Купер
Mack Warner
Шейн Грэм
Thad
Джонни Месснер
Джонни Месснер
Люк Лафонтейн
Fat Phillip
Режиссер Джесси В. Джонсон
Сценарист Travis Mills, J.D. Pepper
Композитор Шон Мюррей
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 7 ноября 2025
Премьера в мире 7 ноября 2025
Дата выхода
7 ноября 2025 Испания 16
10 мая 2026 Румыния
Бюджет $4 000 000
Производство Pink308, SSS Entertainment, 308 Ent
Другие названия
Thieves Highway, Autostrada złodziei, En la ruta del crimen, Ladrones de carretera, Na Rota do Crime, Varaste maantee, Воровское шоссе, כביש הגנבים

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 6 ноября 2025

Отзывы о фильме

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