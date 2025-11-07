В ролях
Люк Лафонтейн
Fat Phillip
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Джесси В. Джонсон
Сценарист
Travis Mills, J.D. Pepper
Композитор
Шон Мюррей
Детали фильма
Страна
Канада / США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
7 ноября 2025
Премьера в мире
7 ноября 2025
Дата выхода
|7 ноября 2025
|Испания
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|16
|10 мая 2026
|Румыния
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Бюджет
$4 000 000
Производство
Pink308, SSS Entertainment, 308 Ent
Другие названия
Thieves Highway, Autostrada złodziei, En la ruta del crimen, Ladrones de carretera, Na Rota do Crime, Varaste maantee, Воровское шоссе, כביש הגנבים