Преступный квест, 2021

5 причин посмотреть фильм «Преступный квест»
Возвращение на экраны легендарного Брюса Уиллиса, пик славы которого пришелся на 90-е годы. Актер известен не только участием в боевиках, но и ролями в научно-фантастических картинах. Зрители могут помнить кумира по таким хитам, как «Пятый элемент» и «12 обезьян». Спустя два десятилетия Уиллис вновь обращается к жанру, демонстрируя яркую игру. Поклонники творчества голливудской звезды не останутся разочарованными!
«Преступный квест» — отличный вариант для просмотра в кругу друзей. Кинокартина не отличается глубиной сюжета, но идеально справляется со своей развлекательной функцией, предлагая динамичный экшен.
Невзирая на скромный бюджет, фантастический боевик Эдварда Дрэйка предлагает качественные спецэффекты, выдержанные в лучших традициях олдскульных блокбастеров 80-90-х гг.
Впечатляющая актерская работа Нила МакДонафа, не затерявшегося на фоне куда более именитого коллеги. Он известен по фильмам «Спасатель», «Широко шагая», «Соник в кино» и сериалам «Американская история ужасов», «Флэш», «Стрела».
Яркий представитель жанра survival, посвященного выживанию в необычных условиях. Подобно классике Джона Ву «Трудная мишень», герой Уиллиса оказывается добычей на необитаемом острове, сражаясь с вооруженными до зубов охотниками. Но авторы быстро отходят от классического развития событий, преподнося немало сюрпризов.
«Преступный квест» — второй совместный проект актера Брюса Уиллиса («Шестое чувство», «Крепкий орешек») с режиссером Эдвардом Дрэйком. Ранее на экраны вышел другой фантастический боевик «Звездный рубеж».
Эдвард Дрэйк не только поставил киноленту, но и написал к ней оригинальный сценарий в соавторстве с Кори Ларджем.
Съемки проходили в Виктории, Британская Колумбия, и завершились в ноябре 2020 года.
Композитор Хью Веленга и оператор Вай Сун Ченг до этого работали над триллером «Прожарка» (2020), режиссером и сценаристом которого тоже выступил Эдвард Дрэйк.
Продюсер Шон Патрик О’Рейли — известный канадский кинематографист и владелец «Arcana Studio», до этого выпустивший серию мультфильмов о юном Говарде Лавкрафте. «Преступный квест» — один из как минимум пяти малобюджетных фильмов О’Рейли с участием Уиллиса: также к 2022 году планируется выпуск боевиков «Deadlock», «Corrective Measures», «Gasoline Alley» и «American Siege».
Брюс Уиллис и Нил МакДонаф вместе снимались в «РЭД 2».
Мировая премьера состоялась 12 ноября 2021 года. В США картина вышла в кинотеатрах и на VOD-сервисах одновременно.
В некоторых регионах кинокартина демонстрировалась под названием Apex Predator.
Пять охотников покупают элитную услугу — возможность выследить человека на необитаемом острове, но сами становятся добычей.