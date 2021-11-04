Преступный квест, 2021

5 причин посмотреть фильм «Преступный квест»

Возвращение на экраны легендарного Брюса Уиллиса, пик славы которого пришелся на 90-е годы. Актер известен не только участием в боевиках, но и ролями в научно-фантастических картинах. Зрители могут помнить кумира по таким хитам, как «Пятый элемент» и «12 обезьян». Спустя два десятилетия Уиллис вновь обращается к жанру, демонстрируя яркую игру. Поклонники творчества голливудской звезды не останутся разочарованными!

«Преступный квест» — отличный вариант для просмотра в кругу друзей. Кинокартина не отличается глубиной сюжета, но идеально справляется со своей развлекательной функцией, предлагая динамичный экшен.

Невзирая на скромный бюджет, фантастический боевик Эдварда Дрэйка предлагает качественные спецэффекты, выдержанные в лучших традициях олдскульных блокбастеров 80-90-х гг.

Впечатляющая актерская работа Нила МакДонафа, не затерявшегося на фоне куда более именитого коллеги. Он известен по фильмам «Спасатель», «Широко шагая», «Соник в кино» и сериалам «Американская история ужасов», «Флэш», «Стрела».

Яркий представитель жанра survival, посвященного выживанию в необычных условиях. Подобно классике Джона Ву «Трудная мишень», герой Уиллиса оказывается добычей на необитаемом острове, сражаясь с вооруженными до зубов охотниками. Но авторы быстро отходят от классического развития событий, преподнося немало сюрпризов.