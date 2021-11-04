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Apex

Преступный квест, 2021

2021 / США
3.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Остросюжетный боевик с Брюсом Уиллисом, в котором охотники превращаются в жертв
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Преступный квест»

Возвращение на экраны легендарного Брюса Уиллиса, пик славы которого пришелся на 90-е годы. Актер известен не только участием в боевиках, но и ролями в научно-фантастических картинах. Зрители могут помнить кумира по таким хитам, как «Пятый элемент» и «12 обезьян». Спустя два десятилетия Уиллис вновь обращается к жанру, демонстрируя яркую игру. Поклонники творчества голливудской звезды не останутся разочарованными!

«Преступный квест» — отличный вариант для просмотра в кругу друзей. Кинокартина не отличается глубиной сюжета, но идеально справляется со своей развлекательной функцией, предлагая динамичный экшен.

Невзирая на скромный бюджет, фантастический боевик Эдварда Дрэйка предлагает качественные спецэффекты, выдержанные в лучших традициях олдскульных блокбастеров 80-90-х гг.

Впечатляющая актерская работа Нила МакДонафа, не затерявшегося на фоне куда более именитого коллеги. Он известен по фильмам «Спасатель», «Широко шагая», «Соник в кино» и сериалам «Американская история ужасов», «Флэш», «Стрела».

Яркий представитель жанра survival, посвященного выживанию в необычных условиях. Подобно классике Джона Ву «Трудная мишень», герой Уиллиса оказывается добычей на необитаемом острове, сражаясь с вооруженными до зубов охотниками. Но авторы быстро отходят от классического развития событий, преподнося немало сюрпризов. 

«Преступный квест» — второй совместный проект актера Брюса Уиллиса («Шестое чувство», «Крепкий орешек») с режиссером Эдвардом Дрэйком. Ранее на экраны вышел другой фантастический боевик «Звездный рубеж».

Эдвард Дрэйк не только поставил киноленту, но и написал к ней оригинальный сценарий в соавторстве с Кори Ларджем.

Съемки проходили в Виктории, Британская Колумбия, и завершились в ноябре 2020 года.

Композитор Хью Веленга и оператор Вай Сун Ченг до этого работали над триллером «Прожарка» (2020), режиссером и сценаристом которого тоже выступил Эдвард Дрэйк.

Продюсер Шон Патрик О’Рейли — известный канадский кинематографист и владелец «Arcana Studio», до этого выпустивший серию мультфильмов о юном Говарде Лавкрафте. «Преступный квест» — один из как минимум пяти малобюджетных фильмов О’Рейли с участием Уиллиса: также к 2022 году планируется выпуск боевиков «Deadlock», «Corrective Measures», «Gasoline Alley» и «American Siege».

Брюс Уиллис и Нил МакДонаф вместе снимались в «РЭД 2».

Мировая премьера состоялась 12 ноября 2021 года. В США картина вышла в кинотеатрах и на VOD-сервисах одновременно.

В некоторых регионах кинокартина демонстрировалась под названием Apex Predator.

Пять охотников покупают элитную услугу — возможность выследить человека на необитаемом острове, но сами становятся добычей.

3.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 декабря 2021
Премьера онлайн 4 ноября 2021
Премьера в мире 4 ноября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Эдвард Дрейк
Эдвард Дрейк
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф
Локлин Манро
Локлин Манро
Алексия Фаст
Алексия Фаст
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Преступный квест 3 постера
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Преступный квест смотреть онлайн

Преступный квест
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за 1 рубль
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Необитаемый остров. Пять вооруженных до зубов охотников. Одна, в общем-то, беспомощная жертва, бегающая аки лань по лесу с загнанным видом. Вот и вся экспозиция «Преступного квеста», реализующая уже не раз опробованный троп об ужасах капитализма и корпоративной Америки, в которых продается все — даже человеческая жизнь. Впрочем, без «даже». Одна корпорация, «Апекс», которая ежемесячно устраивает охоту на людей, приобретает заключенных у другой…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Нил Макдонаф открывает охоту на Брюса Уиллиса в трейлере боевика «Преступный квест» Фильм выйдет в кинотеатрах, на носителях и в цифрофом формате 12 ноября.
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21 октября 2021 10:49
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