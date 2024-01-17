Мужчина средних лет приходит в себя в больнице, после того, как он некоторое время пробыл в коме. Он ничего не помнит о своей жизни, даже не может вспомнить собственное имя. По словам врачей, его амнезия появилась в результате полученной травмы или сильного психологического шока. Тем временем, в больницу приходят полицейские, которые предъявляют ему обвинения в жестоком убийстве нескольких человек.