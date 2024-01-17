Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Амнезия
1 постер
Киноафиша Фильмы Амнезия

Амнезия

Chapel 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мужчина средних лет приходит в себя в больнице, после того, как он некоторое время пробыл в коме. Он ничего не помнит о своей жизни, даже не может вспомнить собственное имя. По словам врачей, его амнезия появилась в результате полученной травмы или сильного психологического шока. Тем временем, в больницу приходят полицейские, которые предъявляют ему обвинения в жестоком убийстве нескольких человек.

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 17 января 2024
Премьера в мире 17 января 2024
Дата выхода
9 мая 2025 Дания
Производство Yeehaw Films, 2111 Pictures, Poets Road Inc.
Другие названия
Chapel, O Suspeito
Режиссер
Courtney Paige
В ролях
Джереми Самптер
Локлин Манро
Локлин Манро
Тэрин Мэннинг
Тэрин Мэннинг
Эмили Эшби
Matthew Fahey
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

3.4
Оцените 11 голосов
3.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Амнезия - смотреть в онлайн-кинотеатре

Амнезия

Отзывы о фильме

Weteran Mc 24 января 2026, 03:37
Амнезия - американский детективный триллер 2024 года, категории «B».

Сюжет повествует о мужчине, который приходит в себя в больнице с полной… Читать дальше…
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше