«Звездный рубеж»: Рецензия Киноафиши

В далеком будущем на столь же далекой планете земные колонисты атакованы чужими существами. Разобраться посылают группу солдат и специалистов, которых возглавляет бывший генерал Джеймс Форд (Брюс Уиллис), отправленный в отставку за то, что когда-то устроил сепаратистам хиросиму при помощи квантовой бомбы. Разумеется, такой человек незаменим при установлении первого контакта с иной цивилизацией. И разумеется, рецепт Форда — «сбросим на них квантовую бомбу!»

«Звездный рубеж» — очередной фильм компании 308 Entertainment, которая и в прошлом году выпустила кино с Брюсом Уиллисом — «Брешь». Там он, как ни странно, тоже сражается с инопланетянами, но в несколько других обстоятельствах. В 2021-м нас ждет как минимум еще одна их картина с Уиллисом, в которой он, скорее всего, будет заниматься примерно тем же самым.

В роли другого генерала, тоже свадебного, здесь еще один актер — чуть менее культовый Фрэнк Грилло. Кажется, на Уиллиса с Грилло и ушел весь невеликий бюджет фильма. Ан нет, можно упомянуть еще на удивление неплохую компьютерную графику, которой, впрочем, здесь Чужой наплакал.

Звездный рубеж

Всё остальное: рваная нелогичность сюжета, топорность диалогов, сомнамбулическое взаимодействие актеров, корявый реквизит — вызывало бы непостижимый, космический ужас своей провальностью. Если б не было столь привычно для боевиков этого ряда. Я имею в виду то чувство, когда кажется, что делают как можно хуже словно бы нарочно. Ничто ведь не мешало создателям фильма, к примеру, выбрать более камерный и убедительный сценарий (вроде «Черной дыры» с Вином Дизелем), а не пытаться разыграть боевик размаха «Дня независимости» едва ли с десятком актеров. Даже в таких деталях «Звездный рубеж» проявляет себя предельно глупо и неубедительно.

Поэтому интересней взглянуть на менее очевидные моменты. Например, на то, что в оригинале картина называется куда интересней – Cosmic Sin, «Космический грех». Поразительно, но при всем видимом отсутствии амбиций сценаристы сочли возможным добавить чуть ли не философские размышления о том, что насилие — основа жизни и лежит в фундаменте любой цивилизации. Персонажи, правда, рассуждают об этом пару минут и на уровне детского сада, прежде чем вернуться к этому самому бессмысленному насилию над инопланетянами, друг над другом и над зрителем. Но отмечу сам момент, когда абсолютно клишированный продукт сделан вдобавок настолько плохо, что сквозь прорехи ненароком виднеются какие-то живые, человеческие черты – все-таки для примитивных боевиков нехарактерны такие пессимистические мысли.

Звездный рубеж

Другой любопытный фокус внимания — сам Брюс Уиллис. Он здесь, конечно, призван быть не актером, а символом самого себя, который можно поместить на афишу и в несколько сцен из фильма, чтобы привлечь необходимую аудиторию. Какая-то там игра совершенно не нужна: достаточно быть воплощением Брюса Уиллиса, то есть набором этой кривой ухмылки, ленивой крутости, прищура, нужным образом произнесенных колкостей (пусть они даже звучат глупейшим образом) и прочего. Беда в том, что это не работает или работает не совсем так. Он выглядит уже ощутимо немолодым, и на это печально смотреть. Застывшее лицо его выражает не силу — то бесконечную усталость, то полнейшее недоумение, как будто Уолтер Брюс Уиллис, 66 лет, женат, и вдруг обнаружил себя в каком-то неприятном сне, от которого никак не может очнуться. И в чуть более серьезном фильме это парадоксальным образом даже работало бы — на образ отставного генерала, совершившего в прошлом что-то ужасное и величественное. Здесь это, как и хотели создатели, заставляет увидеть самого Брюса Уиллиса и, может быть, даже чуть ближе, чем планировалось. Больше всего он похож на «Гарольда, скрывающего боль». К тому же по воле сценаристов периодически Уиллис выдает что-то наподобие «плохо быть старым и никому не нужным». Интересно, каково ему самому было произносить это?

Вот для тех, кому любопытно посмотреть на Уиллиса, словно на пожилого льва в клетке, и вздохнуть о gloria mundi, и снят, похоже, «Звездный рубеж». И еще, конечно, для тех, кто любит сбрасывать квантовые бомбы на пришельцев.