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12 раундов 3: Блокировка 12 раундов 3: Блокировка
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12 Rounds 3: Lockdown

12 раундов 3: Блокировка, 2015

2015 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Офицер полиции Тайлер Берк возвращается к работе после огнестрельного ранения, полученного в перестрелке, в которой погибло двое его товарищей. Берк обнаруживает улики, свидетельствующие о незаконной деятельности в отношении самых близких для него людей. Он быстро оказывается в ловушке внутри своего участка, за ним охотятся неизвестные наемники, и в поисках правды Берк снова вынужден взяться за оружие, поскольку коррумпированные копы не остановятся, пока не уничтожат его…

  • Из-за того, что раньше он выступали в WWE, где бойцы постоянно выступали перед живой аудиторией в прямом эфире, Дин Эмброуз привык читать свои реплики с одной попытки и постоянно раздражался, когда другие актеры забывали свои слова.
  • Изначально Эмброуз думал, что его взяли в фильм на роль статиста, но когда создатели  сказали ему, что это главная роль, он был очень взволнован и обрадован. 
  • Во время эротической сцены на фоне звучит песня, в тексте которой упоминается Рик Флэр. Этот легендарный рестлер дважды входил в Зал славы WWE.
  • Изначально фильм разрабатывался как полностью самостоятельный и под названием «Карантин», но позже было решено сделать его частью вселенной «12 раундов». Это также первый фильм из серии, выпущенной не компанией 20th Century Fox.

Главный герой фильма полицейский, который, пройдя реабилитацию после огнестрельного ранения, возвращается на свою работу и вновь попадает в гущу событий. На этот раз он занимается расследованием преступлений своего напарника. Однако впутанные в незаконную деятельность копы пытаются уничтожить доказательства любыми способами.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в мире 11 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Рейнольдс
В ролях
Джонатан Гуд
Дэниэл Кадмор
Дэниэл Кадмор
Роджер Р. Кросс
Локлин Манро
Локлин Манро
Тай Олссон
Тай Олссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 12 раундов 3: Блокировка 3 постера
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