12 раундов 3: Блокировка, 2015

Офицер полиции Тайлер Берк возвращается к работе после огнестрельного ранения, полученного в перестрелке, в которой погибло двое его товарищей. Берк обнаруживает улики, свидетельствующие о незаконной деятельности в отношении самых близких для него людей. Он быстро оказывается в ловушке внутри своего участка, за ним охотятся неизвестные наемники, и в поисках правды Берк снова вынужден взяться за оружие, поскольку коррумпированные копы не остановятся, пока не уничтожат его…
Главный герой фильма полицейский, который, пройдя реабилитацию после огнестрельного ранения, возвращается на свою работу и вновь попадает в гущу событий. На этот раз он занимается расследованием преступлений своего напарника. Однако впутанные в незаконную деятельность копы пытаются уничтожить доказательства любыми способами.