12 раундов 3: Блокировка, 2015

Офицер полиции Тайлер Берк возвращается к работе после огнестрельного ранения, полученного в перестрелке, в которой погибло двое его товарищей. Берк обнаруживает улики, свидетельствующие о незаконной деятельности в отношении самых близких для него людей. Он быстро оказывается в ловушке внутри своего участка, за ним охотятся неизвестные наемники, и в поисках правды Берк снова вынужден взяться за оружие, поскольку коррумпированные копы не остановятся, пока не уничтожат его…