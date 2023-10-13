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Любопытный провизор: Роковые клятвы
Curious Caterer: Fatal Vows
Любопытный провизор: Роковые клятвы, 2023
2023 / Канада
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Жанр:
детектив
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Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
13 октября 2023
Премьера в мире
13 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Пол Зиллер
В ролях
Никки Делоач
Эндрю В. Уолкер
Макс Ллойд-Джонс
Сунита Прасад
Jaycie Dotin
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