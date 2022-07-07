События происходят в будущем. Пилота грузового летательного судна Беллу Суэй обвинили в контрабанде и сослали в утопическую колонию Мунхейвен, находящуюся на территории лунных Эдемских садов. Жители этого места ищут способ решить серьезную проблему. Они хотят сохранить земную цивилизацию, которой грозит полное исчезновение. Девушка неожиданно для себя оказывается в эпицентре заговора по захвату искусственного интеллекта. Объединив усилия с местным детективом, Белла намерена помешать врагам уничтожить Землю.