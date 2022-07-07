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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Киноафиша Сериалы Лунная гавань
Лунная гавань (2022 - …) Moonhaven
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 2 минуты
Стрим-сервис AMC+
Продолжительность 6 часов 12 минут
О чем сериал

События происходят в будущем. Пилота грузового летательного судна Беллу Суэй обвинили в контрабанде и сослали в утопическую колонию Мунхейвен, находящуюся на территории лунных Эдемских садов. Жители этого места ищут способ решить серьезную проблему. Они хотят сохранить земную цивилизацию, которой грозит полное исчезновение. Девушка неожиданно для себя оказывается в эпицентре заговора по захвату искусственного интеллекта. Объединив усилия с местным детективом, Белла намерена помешать врагам уничтожить Землю.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Доминик Монахэн
Доминик Монахэн
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло
Айелет Зурер
Айелет Зурер
Амара Каран
Амара Каран
Илэйн Тан
Илэйн Тан
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Лунная гавань»
TBA
Сезон 1 Серия 5
28 июля 2022
TBA
Сезон 1 Серия 6
4 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Лунная гавань - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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