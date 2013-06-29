Один из самых популярных израильских сериалов, отмеченный десятком национальных премий и ставший культурным феноменом, чьи права на показ приобрел Netflix. Он рассказывает о жизни ультраортодоксальной семьи Штисель, в которой всё положено на алтарь религии, но место для любви, страсти, страданий и предательств тут тоже найдется! Акива – художник, натура творческая, что не очень хорошо для правоверного иудея, тем более, что он не женат. Его отец, раввин Шулем, берется подыскать ему невесту. Другой сын, Цви Арье, хочет быть певцом, что также расстраивает патриарха семьи. Лишь дочка Гити соответствует образу «хорошей жены», но это лишь до того момента, пока от нее не сбегает муж.. Сериал дает неожиданный взгляд на жизнь в религиозной общине, где вера каждый день вынуждена бороться с простыми человеческими проблемами и пороками, а спасти может юмор, забота близких и готовность по крупице отвоевывать свое право на самостоятельность.