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Киноафиша Сериалы Штисель

Штисель (2013 - 2021)

Shtisel 18+
Год выпуска 2013
Страна Израиль
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Yes
Продолжительность сериала 24 часа 45 минут

О чем сериал

Один из самых популярных израильских сериалов, отмеченный десятком национальных премий и ставший культурным феноменом, чьи права на показ приобрел Netflix. Он рассказывает о жизни ультраортодоксальной семьи Штисель, в которой всё положено на алтарь религии, но место для любви, страсти, страданий и предательств тут тоже найдется! Акива – художник, натура творческая, что не очень хорошо для правоверного иудея, тем более, что он не женат. Его отец, раввин Шулем, берется подыскать ему невесту. Другой сын, Цви Арье, хочет быть певцом, что также расстраивает патриарха семьи. Лишь дочка Гити соответствует образу «хорошей жены», но это лишь до того момента, пока от нее не сбегает муж.. Сериал дает неожиданный взгляд на жизнь в религиозной общине, где вера каждый день вынуждена бороться с простыми человеческими проблемами и пороками, а спасти может юмор, забота близких и готовность по крупице отвоевывать свое право на самостоятельность.

Штисель - трейлер первого сезона
Штисель  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Довале Гликман
Михаэль Алони
Сасон Габай
Зохар Штраусс
Шира Хаас
Шира Хаас
Нета Рискин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Сезоны
Штисель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 12 эпизодов
 
Штисель - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 12 эпизодов
 
Штисель - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 9 эпизодов
 
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