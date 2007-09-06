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Осколки
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Fugitive Pieces

Осколки, 2007

2007 / Канада / Греция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 6 сентября 2007
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет 12 000 000 CAD
Режиссер
Джереми Подесва
Джереми Подесва
В ролях
Стивен Диллейн
Росамунд Пайк
Айелет Цурер
Раде Шербеджия
Раде Шербеджия
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Осколки 2 постера
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