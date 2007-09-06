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Осколки
Fugitive Pieces
Осколки, 2007
2007 / Канада / Греция
7.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2007
Премьера в мире
6 сентября 2007
Возраст
18+
MPAA
R
Бюджет
12 000 000 CAD
Режиссер
Джереми Подесва
В ролях
Стивен Диллейн
Росамунд Пайк
Айелет Цурер
Раде Шербеджия
Все актеры и съемочная группа
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