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Постер к сериалу Теряя Элис
Постер к сериалу Теряя Элис
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Теряя Элис
Теряя Элис (2020 - …) Losing Alice 18+
Год выпуска 2020
Страна Израиль
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 6 часов 24 минуты
О чем сериал

«Теряя Элис» — израильский драматический сериал, повествующий о 47-летней женщине по имени Элис. Главная героиня переживает серьезный творческий и семейный кризис после рождения дочери. Однако ее жизнь круто меняется, когда Элис знакомится с молодой и пылкой писательницей по имени Софи. Встреча с Софи полностью меняет ее отношение к себе, к своей деятельности и к окружающему миру. Кроме того, молодая женщина пробуждает в главной героине неизведанные доселе чувства: настоящую любовь, страсть, глубокую внутреннюю чувственность.

Теряя Элис - трейлер сериала
Теряя Элис
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Айелет Зурер
Айелет Зурер
Ирис Бар
Ирис Бар
Йосси Маршак
Шай Авиви
Лихи Корновски
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Теряя Элис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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