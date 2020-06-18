«Теряя Элис» — израильский драматический сериал, повествующий о 47-летней женщине по имени Элис. Главная героиня переживает серьезный творческий и семейный кризис после рождения дочери. Однако ее жизнь круто меняется, когда Элис знакомится с молодой и пылкой писательницей по имени Софи. Встреча с Софи полностью меняет ее отношение к себе, к своей деятельности и к окружающему миру. Кроме того, молодая женщина пробуждает в главной героине неизведанные доселе чувства: настоящую любовь, страсть, глубокую внутреннюю чувственность.