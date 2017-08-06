Российский мелодраматический сериал «Синяя роза» – это история, которая случилась в 70-е годы двадцатого столетия. В центре событий – известный советский деятель Александр Александрович Короткевич, который посвятил свою жизнь генетике и селекции растений. В начале 70-х он отмечал свой пятидесятилетний юбилей. Несмотря на то, что в профессиональной деятельности герой достиг огромных высот, в жизни он остается скромным и одиноким человеком. Его брак фактически распался, а дочь злоупотребляет спиртным...