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Киноафиша Сериалы Синяя роза
Синяя роза (2017 - 2017) Синяя роза 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 7 часов 30 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Синяя роза» – это история, которая случилась в 70-е годы двадцатого столетия. В центре событий – известный советский деятель Александр Александрович Короткевич, который посвятил свою жизнь генетике и селекции растений. В начале 70-х он отмечал свой пятидесятилетний юбилей. Несмотря на то, что в профессиональной деятельности герой достиг огромных высот, в жизни он остается скромным и одиноким человеком. Его брак фактически распался, а дочь злоупотребляет спиртным...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Синяя роза - Сезон 1 Сезон 1
2017, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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