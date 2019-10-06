Сериал «Сашкина удача» – это детективная мелодрама о девушке, зарабатывающей на жизнь крайне нетрадиционным способом. Она падает под колеса автомобилей и требует у перепуганных водителей финансовую компенсацию. После смерти отца она остается с жестоким отчимом и двумя младшими братьями, которых нужно кормить и одевать, поэтому другого выбора у нее нет. Но очередным «клиентом» Сашки на дороге оказывается мужчина ее мечты. Эта встреча переворачивает судьбу девушки и дает ей надежду на лучшую жизнь.