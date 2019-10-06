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Киноафиша Сериалы Сашкина удача
Сашкина удача (2019 - 2019) Сашкина удача 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Сашкина удача» – это детективная мелодрама о девушке, зарабатывающей на жизнь крайне нетрадиционным способом. Она падает под колеса автомобилей и требует у перепуганных водителей финансовую компенсацию. После смерти отца она остается с жестоким отчимом и двумя младшими братьями, которых нужно кормить и одевать, поэтому другого выбора у нее нет. Но очередным «клиентом» Сашки на дороге оказывается мужчина ее мечты. Эта встреча переворачивает судьбу девушки и дает ей надежду на лучшую жизнь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Ирина Лосева
Джульетта Геринг
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сашкина удача - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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