Российский комедийно-мелодраматический сериал «Как извести любовницу за семь дней» – это история о многодетной матери Ане. У нее есть приятельница Яна, которая терпеть не может детей. Она считает, что для полноценной жизни в отпрысках совершенно нет необходимости. Женщины общаются уже тридцать лет. Подруги свыклись с тем, что в вопросах потомства никогда не найдут общий язык. В тот момент, когда Яна придумывает, как поступить, чтобы ее избранник Леня ушел, Ане становится известно, что супруг ей изменяет.