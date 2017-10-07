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Киноафиша Сериалы Как извести любовницу за семь дней
Как извести любовницу за семь дней (2017 - 2017) Как извести любовницу за семь дней 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Российский комедийно-мелодраматический сериал «Как извести любовницу за семь дней» – это история о многодетной матери Ане. У нее есть приятельница Яна, которая терпеть не может детей. Она считает, что для полноценной жизни в отпрысках совершенно нет необходимости. Женщины общаются уже тридцать лет. Подруги свыклись с тем, что в вопросах потомства никогда не найдут общий язык. В тот момент, когда Яна придумывает, как поступить, чтобы ее избранник Леня ушел, Ане становится известно, что супруг ей изменяет.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Александр Никитин
Александр Никитин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Как извести любовницу за семь дней - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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