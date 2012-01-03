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Постер к сериалу Танки грязи не боятся
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Киноафиша Сериалы Танки грязи не боятся
Танки грязи не боятся (2012 - 2012) Танки грязи не боятся 12+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Феникс Плюс Кино
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Дед Саши Круглова был военным. Сам парень хотел связать свою жизнь с кинематографом, но ему пришлось продолжить традицию своей семьи и отучиться в танковом училище. Однажды Саше пришлось вступиться за девушку и подраться с ее обидчиком. После этого инцидента молодого человека отправили в простую воинскую часть. Там, преодолевая трудности армейской жизни, Саня знакомится с ребятами, которые станут его настоящими товарищами. Вскоре Саша решит, какую единственную роль в своей жизни он хочет сыграть.

В ролях
В ролях
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Александр Клюквин
Александр Клюквин
Анастасия Безбородова
Анатолий Отраднов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Танки грязи не боятся - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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