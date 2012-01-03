Дед Саши Круглова был военным. Сам парень хотел связать свою жизнь с кинематографом, но ему пришлось продолжить традицию своей семьи и отучиться в танковом училище. Однажды Саше пришлось вступиться за девушку и подраться с ее обидчиком. После этого инцидента молодого человека отправили в простую воинскую часть. Там, преодолевая трудности армейской жизни, Саня знакомится с ребятами, которые станут его настоящими товарищами. Вскоре Саша решит, какую единственную роль в своей жизни он хочет сыграть.