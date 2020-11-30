В центре событий российского остросюжетного сериала «Чужая стая» – сотрудник полиции по имени Валерий Шатров. Его переводят на новое место службы из города Владимир. Причиной такого решения со стороны руководства стал взрывной характер оперуполномоченного. Владимир конфликтовал с прокурором. Однако на новом месте Шатров тоже попадет сразу в водоворот событий: уже в первый день его вовлекают в историю с воровством. Твердолобый опер лично арестовывает преступника, который похитил денежные средства из общака города.