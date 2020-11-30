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Киноафиша Сериалы Чужая стая
Чужая стая (2020 - 2020) Чужая стая 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 16 часов 40 минут
О чем сериал

В центре событий российского остросюжетного сериала «Чужая стая» – сотрудник полиции по имени Валерий Шатров. Его переводят на новое место службы из города Владимир. Причиной такого решения со стороны руководства стал взрывной характер оперуполномоченного. Владимир конфликтовал с прокурором. Однако на новом месте Шатров тоже попадет сразу в водоворот событий: уже в первый день его вовлекают в историю с воровством. Твердолобый опер лично арестовывает преступника, который похитил денежные средства из общака города.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Векслер
Сергей Векслер
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Иван Рудаков
Иван Рудаков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чужая стая - Сезон 1 Сезон 1
2020, 20 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Чужая стая
Кадры из сериала
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