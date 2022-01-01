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Киноафиша Сериалы Клиника усыновления
Клиника усыновления (2022 - …) Клиника усыновления
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Клиника усыновления» – это российская мелодрама о женщине, потерявшей ребенка. Татьяне Суховой уже почти сорок, и она лишилась последней надежды на продолжение рода. Да и семейное счастье с «новым русским» супругом у нее не складывается. Тогда Таня решает помочь хотя бы другим бездетным парам завести своего малыша и открывает собственную клинику для младенцев-отказников. Здесь будущие родители могут найти свое счастье и подарить его ребенку. Вот только «система» оказывается против такой доброты.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Мария Куликова
Мария Куликова
Светлана Чуйкина
Светлана Чуйкина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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