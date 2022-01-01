Сериал «Клиника усыновления» – это российская мелодрама о женщине, потерявшей ребенка. Татьяне Суховой уже почти сорок, и она лишилась последней надежды на продолжение рода. Да и семейное счастье с «новым русским» супругом у нее не складывается. Тогда Таня решает помочь хотя бы другим бездетным парам завести своего малыша и открывает собственную клинику для младенцев-отказников. Здесь будущие родители могут найти свое счастье и подарить его ребенку. Вот только «система» оказывается против такой доброты.