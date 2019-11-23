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Адвокат Ардашевъ
Адвокат Ардашевъ (2019 - 2021)
Адвокат Ардашевъ
12+
детектив
Год выпуска
2019
Страна
Россия
Всего сезонов
4 сезона
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТВ Центр
Продолжительность
12 часов 0 минут
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Дмитрий Блохин
Антон Каширин
Антон Хабаров
Клим Пантелеевич Ардашев, адвокат
Андрей Рыклин
Вениамин Доршт
Андрей Рыклин
Андрей Градов
Ипполит Фон-Раевский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Маскарад со смертью
2019,
4 эпизода
Убийство на водахъ
2020,
4 эпизода
Тайна персидского обоза
2020,
4 эпизода
Кровь на палубе
2021,
4 эпизода
Кадры из сериала
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