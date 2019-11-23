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Киноафиша Сериалы Адвокат Ардашевъ
Адвокат Ардашевъ (2019 - 2021) Адвокат Ардашевъ 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 12 часов 0 минут
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин Антон Каширин
Антон Хабаров
Антон Хабаров Клим Пантелеевич Ардашев, адвокат
Андрей Рыклин
Андрей Рыклин Вениамин Доршт
Андрей Рыклин
Андрей Рыклин
Андрей Градов Ипполит Фон-Раевский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Адвокат Ардашевъ - Маскарад со смертью Маскарад со смертью
2019, 4 эпизода
 
Адвокат Ардашевъ - Убийство на водахъ Убийство на водахъ
2020, 4 эпизода
 
Адвокат Ардашевъ - Тайна персидского обоза Тайна персидского обоза
2020, 4 эпизода
 
Адвокат Ардашевъ - Кровь на палубе Кровь на палубе
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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