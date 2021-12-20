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Киноафиша Сериалы Сестрички

Сестрички (2021 - 2021)

Сестрички 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Epic Media
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут
О чем сериал

Сериал «Сестрички» – это мелодрама о родных сестрах, которые впервые встречаются после двенадцатилетней разлуки. Когда они поссорились, они обе были еще девчонками. Но теперь Нелька – настоящая светская львица, живущая с мужем на Рублевке, а Наташка – мать семейства и хозяйка крупной фермы. Их пути сходятся, когда старший сын Наташи уезжает покорять Москву и не возвращается. Взволнованная мать просит помощи у своей сестры. Только вот в этот самый момент и в ее рублевском «раю» случается неожиданная гроза.

В ролях
В ролях
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Александр Арсентьев
Александр Арсентьев
Владимир Лукьянчиков
Екатерина Соломатина
Екатерина Соломатина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сестрички - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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