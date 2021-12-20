Сериал «Сестрички» – это мелодрама о родных сестрах, которые впервые встречаются после двенадцатилетней разлуки. Когда они поссорились, они обе были еще девчонками. Но теперь Нелька – настоящая светская львица, живущая с мужем на Рублевке, а Наташка – мать семейства и хозяйка крупной фермы. Их пути сходятся, когда старший сын Наташи уезжает покорять Москву и не возвращается. Взволнованная мать просит помощи у своей сестры. Только вот в этот самый момент и в ее рублевском «раю» случается неожиданная гроза.