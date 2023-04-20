14+: Продолжение
– Леше больше не 14, ему — 18! Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Он становится взрослее, а проблемы — серьезнее.
Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.
Отмывание денег
не знаю в каком городе можно посмотреть его )
Весь фильм кринжовый и ты просто думаешь когда это закончится
Почему из главного героя сделали умственно отсталого парня?!
Почему каждый персонаж тупее и тупее ?!
Что за пропаганда идти в армию ?!
А музыкальное сопровождение это отдельный вид искусство ……
Постараемся забыть этот фильм навсегда
Насколько прекрасен 14+ настолько же отвратителен 14+ продолжение(
Как будто режиссера подменили, нет больше сочных кадров, колоритных самобытных героев и круто подобранного саундтрека 😪
И реально непонятная главная линия с армией.
Единственное к чему нет вопросов - актерская игра, тут все ок (мать особенно хороша) но даже она не может спасти эти тупейшие диалоги и невнятный сюжет 🫠
Худшее, что мы видели! Никому не советуем! Не фильм, а пропаганда контракта и войны!
Кроме того, главная героиня (Вика) появилась ровно в двух сценах, у людей, кто писал сценарий маразм! Ужас, стыд и позор! Вот так вот обесценивать то, что парни молодые погибают на войне и пропагандировать воинскую службу! Никогда не буду советовать этого режиссера, актерская игра на нуле!
Ещё момент, сцена где Гг (главный герой) выходит из лифта. Из какого места росли руки у того, кто снимал, а также у того, кто монтировал (по идее один и тот же человек). Сцена будто снята на смартфон школьниками в 2014 году для своего безбюджетного фильма как проект в школу. Гг подходит к двери и тут же происходит кривая склейка с его поворотом и взглядом в камеру, после чего, он будто ломая 4 стену говорит со зрителями, что пойти в армию- его решение. Смелее пропаганды в кино я ещё не видел. Уважаемый режиссер, в следующий раз просто снимите своё обращение на фронталку телефона и запустите её посередине сеанса в кино, эффект будет даже лучше!
Выбор музыки. Что ж, как пела девушка в фильме- время бежать. Бежать с сеанса, но я выдержал эти 2 часа в кино. Музыка, вернее песни, музыки нет, в некоторых моментах подобраны хорошо, но мне запомнилось лишь две композиции, то есть песни, у фильма просто нет своей темы, он лишён какой либо музыки.
Актёры. Либо те, кто работали с актерами провели минимальную работу, либо сами актеры ужасно играют. Поражает, что после того, как персонажу дают телефон для звонка, он его не разблокировав, не нажав ни одной кнопки подносит к уху и говорит с минимальными паузами, уровень сериалов с телеканала НТВ или ещё похуже, если есть хуже.
Смысловая нагрузка минимальная, весь сеанс просто пропаганда. В фильме персонажи должны к чему-то приходить, как-то меняться, хоть что-то должно происходить, никто за весь фильм не поменялся, ничего не произошло (Что Гг порвал фотографии с бывшей девушкой за изменения не считаются, он тупо нашёл другую, вернее она его нашла)
Отдельное слово о новой девушке в фильме. Я даже не запомнил имя, но наугад скажу, что её зовут Настя. Ощущение, что таких людей не бывает, поэтому всё происходящее кажется просто какой-то выдумкой и не имеет места быть в реальности. Прийти на выступление и меняться одеждой с подругой в школьном коридоре у всех на глазах? О почему нет! Зачем нам идти хотя бы в туалет? Создатели сцены, наверное, думали,что это смело, но это просто ужасно тупо, засветили трусы актрис и всё, другого объяснения я не вижу...
Мать в фильме, особенно после первой части, кажется каким-то даунгрейдом. Сил уже нет что-то говорить, с пресным лицом в фильме появилась, с убитым лицом в фильме и закончила сниматься. Но, кстати, из всех актеров фильма, мне кажется, у нее был бо́льший потенциал, просто фильм убогий.
В общем, да, я настаиваю, не идите на этот фильм ни в коем случае, убедите свою вторую половинку, что фильм не про романтику от слова совсем (Да, именно романтику ожидали все идущие в кино, на это даже намекает постер, он будто говорит, неужели будет измена?)
Не идите, вы потеряете 800 рублей напрасно
Ну а режиссеру, как в той песне, только немного раборот, деньги есть, мозгов нет, деньги есть, мозгов нет, мозгов и денег нет (слова песни из фильма, если что)
Лучше озвучивайте персонажей, чем снимать такое позорное кино
Первая часть была крутая и подбор песен тоже
Вторая часть агитация армии , службы и реклама-реклама танков ,видимо спонсоры «хорошие»
Смотреть было не интересно , не раскрыли тему почему Леша и Вика не вместе точнее из-за чего расстались
Лучше бы ничего не снимали , чем все про армию и войну
Убили историю любви каким-то кринжем с этой Полиной и армией
Да все что пишут люди про отвратительный сюжет и пропаганду правда.
Трейлер лучшее, что снято /вырезано из картины. Вики в фильме нет, история об отношениях с ней не раскрыта абсолютно. Главный герой еще больший даун, чем в первой части, у него почти нет реплик. Новая героиня заставляет испытывать испанский стыд, почти все реплики в фильме ее и они льются как жидкие каловые массы. Позор! Позор создателям, сценаристам, спонсорам. Фильм из другой жизни, он наверно до войны снимался в век пандемии, но в конце фото ребят с чеченских войн и песня "здесь каждый день умирают молодые парни". Нахуа, а главное зачем? Просто недоумение!
Будет ли продолжение?
Да,просто ужасное "творение" и разочарование. Просто тяп-ляп
Но так же абсолютный шедевр для меня именно 14+ История первой любви.
На фоне этих событий Лёша встречает изменившуюся характером Вику, а позже, совершенно случайно, знакомится с девушкой-тараторкой Настей, с которой мало по малу завязываются новые отношения.
Продолжение этой семейной драмы смотрелось простенько, жизненно, желания выключить не было. Моя оценка: 10 из 10. 👍
