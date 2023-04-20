Меню
14+: Продолжение - трейлер
Киноафиша Трейлеры 14+: Продолжение. Трейлер

14+: Продолжение. Трейлер

Дата публикации: 19 апреля 2023
14+: Продолжение – Леше больше не 14, ему — 18! Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Он становится взрослее, а проблемы — серьезнее. Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.
Юра Черников 20 апреля 2023, 11:20
Пойду в кино вместе с женой
20 апреля 2023, 11:20 Ответить
User 24 апреля 2023, 14:45
Очень хочу сходить! Жду с нетерпением. Аж слеза потекла
24 апреля 2023, 14:45 Ответить
А С 6 мая 2023, 13:35
Оценка
Отвратительный, фальшивый конъюктурный кошмар. С элементами богохульства. Тема настолько "актуальная" - идите мальчики в военкомат, что аж дурно. Автор явно пошел на сделку с совестью. Люди на фестивале уходили пачками.
6 мая 2023, 13:35 Ответить
Константин Урванцев 8 мая 2023, 20:47
в ответ на сообщение User от 24 апреля 2023, 14:45
Согласен, как увидил тоже слеза прошла)
8 мая 2023, 20:47 Ответить
User 11 мая 2023, 20:32
Оценка
Хуже дерьма в жизни не видел
Сюжет 0
Актерская игра 0
Съемка 0
Отмывание денег
11 мая 2023, 20:32 Ответить
Kelly Attwood 12 мая 2023, 00:41
жаль в ессентуках в прокате фильма нет
не знаю в каком городе можно посмотреть его )
12 мая 2023, 00:41 Ответить
Киноафиша.инфо 12 мая 2023, 11:27
в ответ на сообщение Kelly Attwood от 12 мая 2023, 00:41
Киноафиша.инфо 12 мая 2023, 11:29
в ответ на сообщение User от 11 мая 2023, 20:32
kovalchuk.aleksei 12 мая 2023, 16:30
Оценка
Сегодня сходил посмотрел, понравился, интересный сюжет, не пожалел что сходил. Рекомендую к просмотру!
12 мая 2023, 16:30 Ответить
Киноафиша.инфо 12 мая 2023, 16:35
в ответ на сообщение kovalchuk.aleksei от 12 мая 2023, 16:30
Gofurjon Botirov 12 мая 2023, 17:30
Оценка
Когда выйдет на тв канале и интернет я жду жаль я не могу видеть
12 мая 2023, 17:30 Ответить
bekbayevvv15 13 мая 2023, 06:23
Оценка
Жду с нетерпением
13 мая 2023, 06:23 Ответить
Алексей Журавлев 13 мая 2023, 16:12
Оценка
Очень классный фильм, просто тащусь от него, жду продолжения 😈💪
13 мая 2023, 16:12 Ответить
Киноафиша.инфо 13 мая 2023, 17:10
в ответ на сообщение Алексей Журавлев от 13 мая 2023, 16:12
Алексей Журавлев 13 мая 2023, 17:20
в ответ на сообщение Kelly Attwood от 12 мая 2023, 00:41
Оценка
В Серпухове его показывают
13 мая 2023, 17:20 Ответить
Елена Ракова 14 мая 2023, 15:17
Такой хороший актёр согласился сниматься в таком фильме...Фильм г****ще. Простите(
14 мая 2023, 15:17 Ответить
Лина Баринова 16 мая 2023, 23:31
Оценка
Худшее что я видела в жизни
16 мая 2023, 23:31 Ответить
Киноафиша.инфо 17 мая 2023, 11:25
в ответ на сообщение Лина Баринова от 16 мая 2023, 23:31
Ангелина Паршикова 17 мая 2023, 12:59
Оценка
Это самый ужасный фильм, что я видела
Весь фильм кринжовый и ты просто думаешь когда это закончится
Почему из главного героя сделали умственно отсталого парня?!
Почему каждый персонаж тупее и тупее ?!
Что за пропаганда идти в армию ?!
А музыкальное сопровождение это отдельный вид искусство ……
Постараемся забыть этот фильм навсегда
17 мая 2023, 12:59 Ответить
Юлия Уразалеева 17 мая 2023, 13:38
почему фильма нет в прокате? В тобольске
17 мая 2023, 13:38 Ответить
Киноафиша.инфо 17 мая 2023, 16:46
в ответ на сообщение Ангелина Паршикова от 17 мая 2023, 12:59
Киноафиша.инфо 17 мая 2023, 16:47
в ответ на сообщение Юлия Уразалеева от 17 мая 2023, 13:38
20 мая 2023, 01:31
Ужасное разочарование!
Насколько прекрасен 14+ настолько же отвратителен 14+ продолжение(
Как будто режиссера подменили, нет больше сочных кадров, колоритных самобытных героев и круто подобранного саундтрека 😪
И реально непонятная главная линия с армией.
Единственное к чему нет вопросов - актерская игра, тут все ок (мать особенно хороша) но даже она не может спасти эти тупейшие диалоги и невнятный сюжет 🫠
20 мая 2023, 01:31 Ответить
Киноафиша.инфо 20 мая 2023, 12:45
в ответ на сообщение от 20 мая 2023, 01:31
User 20 мая 2023, 17:51
Оценка
Худший фильм в мире! Как вообще можно так транслироваиь такую важную повестку… сделали из молодежного фильма про любовь непонятно что, ужасные режиссеры! У них видимо на войне близкие не погибали, раз они в таком формате все это преподнесли
Худшее, что мы видели! Никому не советуем! Не фильм, а пропаганда контракта и войны!

Кроме того, главная героиня (Вика) появилась ровно в двух сценах, у людей, кто писал сценарий маразм! Ужас, стыд и позор! Вот так вот обесценивать то, что парни молодые погибают на войне и пропагандировать воинскую службу! Никогда не буду советовать этого режиссера, актерская игра на нуле!
20 мая 2023, 17:51 Ответить
abuhof 21 мая 2023, 20:00
Оценка
Фильм про жизнь, любовь! Мне понравился! Понравилось правильные ориентиры для Молодежи! И есть чему задуматься мамам взрослых мальчиков! Не пожалела, что сходила на этот фильм!
21 мая 2023, 20:00 Ответить
kudoviceko 23 мая 2023, 12:16
Оценка
Мягко говоря, фильм отвратный. Персонажи за весь фильм ничему не учатся, пресные, не интересные. Поражает количество совпадений. Ой, это же тот парень, за которым мы бежали, затем секундой спустя - ОЙ, ЭТО ЖЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ, КОТОРЫЕ БУДУЧИ ДЕТЬМИ ИЗБИЛИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. Ой, надо же, два центральных персонажа находятся в парке в одно время абсолютно случайно! Ну надо же! Но это минимальный из минусов. Удивляет невероятное количество быссмвсленных сцен. Зайцев, извини, что не помню имени, объясни, нахрена тут сцены с отцом? Какую роль он вообще выполняет в фильме? Особенно та сцена, где девушка трогает отца за руку и с ней происходит что-то странное, назовем это возбуждением. Даже для бедного радио мужик нормального слогана не придумали, кто выдумал "Мужик, это твоя женщина. Радио мужик!", Мне плакать хочется, что настолько плохо в таких мелочах, а именно из мелочей рождаются шедевры.
Ещё момент, сцена где Гг (главный герой) выходит из лифта. Из какого места росли руки у того, кто снимал, а также у того, кто монтировал (по идее один и тот же человек). Сцена будто снята на смартфон школьниками в 2014 году для своего безбюджетного фильма как проект в школу. Гг подходит к двери и тут же происходит кривая склейка с его поворотом и взглядом в камеру, после чего, он будто ломая 4 стену говорит со зрителями, что пойти в армию- его решение. Смелее пропаганды в кино я ещё не видел. Уважаемый режиссер, в следующий раз просто снимите своё обращение на фронталку телефона и запустите её посередине сеанса в кино, эффект будет даже лучше!
Выбор музыки. Что ж, как пела девушка в фильме- время бежать. Бежать с сеанса, но я выдержал эти 2 часа в кино. Музыка, вернее песни, музыки нет, в некоторых моментах подобраны хорошо, но мне запомнилось лишь две композиции, то есть песни, у фильма просто нет своей темы, он лишён какой либо музыки.
Актёры. Либо те, кто работали с актерами провели минимальную работу, либо сами актеры ужасно играют. Поражает, что после того, как персонажу дают телефон для звонка, он его не разблокировав, не нажав ни одной кнопки подносит к уху и говорит с минимальными паузами, уровень сериалов с телеканала НТВ или ещё похуже, если есть хуже.
Смысловая нагрузка минимальная, весь сеанс просто пропаганда. В фильме персонажи должны к чему-то приходить, как-то меняться, хоть что-то должно происходить, никто за весь фильм не поменялся, ничего не произошло (Что Гг порвал фотографии с бывшей девушкой за изменения не считаются, он тупо нашёл другую, вернее она его нашла)
Отдельное слово о новой девушке в фильме. Я даже не запомнил имя, но наугад скажу, что её зовут Настя. Ощущение, что таких людей не бывает, поэтому всё происходящее кажется просто какой-то выдумкой и не имеет места быть в реальности. Прийти на выступление и меняться одеждой с подругой в школьном коридоре у всех на глазах? О почему нет! Зачем нам идти хотя бы в туалет? Создатели сцены, наверное, думали,что это смело, но это просто ужасно тупо, засветили трусы актрис и всё, другого объяснения я не вижу...
Мать в фильме, особенно после первой части, кажется каким-то даунгрейдом. Сил уже нет что-то говорить, с пресным лицом в фильме появилась, с убитым лицом в фильме и закончила сниматься. Но, кстати, из всех актеров фильма, мне кажется, у нее был бо́льший потенциал, просто фильм убогий.
В общем, да, я настаиваю, не идите на этот фильм ни в коем случае, убедите свою вторую половинку, что фильм не про романтику от слова совсем (Да, именно романтику ожидали все идущие в кино, на это даже намекает постер, он будто говорит, неужели будет измена?)
Не идите, вы потеряете 800 рублей напрасно
Ну а режиссеру, как в той песне, только немного раборот, деньги есть, мозгов нет, деньги есть, мозгов нет, мозгов и денег нет (слова песни из фильма, если что)
Лучше озвучивайте персонажей, чем снимать такое позорное кино
23 мая 2023, 12:16 Ответить
Кира Кислова 27 мая 2023, 10:02
Оценка
Хороший фильм
27 мая 2023, 10:02 Ответить
Berik Agabekov 28 мая 2023, 02:42
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 13 мая 2023, 17:10
Здравствуйте! показ Фильма В Астане будет?
28 мая 2023, 02:42 Ответить
Дарья Кузнецова 28 мая 2023, 09:01
Оценка
Сходили на фильм с молодым человеком
Первая часть была крутая и подбор песен тоже
Вторая часть агитация армии , службы и реклама-реклама танков ,видимо спонсоры «хорошие»
Смотреть было не интересно , не раскрыли тему почему Леша и Вика не вместе точнее из-за чего расстались
Лучше бы ничего не снимали , чем все про армию и войну
Убили историю любви каким-то кринжем с этой Полиной и армией
28 мая 2023, 09:01 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2023, 15:29
в ответ на сообщение Дарья Кузнецова от 28 мая 2023, 09:01
User 28 мая 2023, 19:16
Оценка
Не стоит тратить свое время. Никакой истории с Викой не ьцдет. Любовной линии новой особо тожн. Одна пропаганда службе в армии
28 мая 2023, 19:16 Ответить
Анастасия Алешкина 30 мая 2023, 19:15
Только что вышли с мужем с этого фильма, отвратительная картина, никому не советую на него идти, даже по Пушкинской карте. Пропаганда военной темы такая, что аж тошно, а новоиспеченная актриса «Настя» настолько переигрывает, что кажется что ты пришел на какой то дешевый детский спектакль, а не на фильм, остались в диком недовольстве от просмотра.
30 мая 2023, 19:15 Ответить
Юля Юлина 30 мая 2023, 23:21
Оценка
Да, я читала все негативные отзывы. Да я ждала этот фильм с надеждой.
Да все что пишут люди про отвратительный сюжет и пропаганду правда.
Трейлер лучшее, что снято /вырезано из картины. Вики в фильме нет, история об отношениях с ней не раскрыта абсолютно. Главный герой еще больший даун, чем в первой части, у него почти нет реплик. Новая героиня заставляет испытывать испанский стыд, почти все реплики в фильме ее и они льются как жидкие каловые массы. Позор! Позор создателям, сценаристам, спонсорам. Фильм из другой жизни, он наверно до войны снимался в век пандемии, но в конце фото ребят с чеченских войн и песня "здесь каждый день умирают молодые парни". Нахуа, а главное зачем? Просто недоумение!
30 мая 2023, 23:21 Ответить
User 31 мая 2023, 15:54
Оценка
Фильм интересный с элемениами воспоминаний,но интересно узнать дальшейшую судьбу героев.
31 мая 2023, 15:54 Ответить
6452653 1 июля 2023, 16:54
Оценка
Абсолютно согласен с отрицательными отзывовами. Такой позорный фильм режиссёр и зрители никогда не забудут
1 июля 2023, 16:54 Ответить
Киноафиша.инфо 1 июля 2023, 18:21
в ответ на сообщение 6452653 от 1 июля 2023, 16:54
Aleksei Shutylev 7 июля 2023, 05:31
Оценка
По мне фильм класный.
Будет ли продолжение?
7 июля 2023, 05:31 Ответить
Юля Щербакова 9 июля 2023, 14:38
Оценка
Это самое отвратительное, что я когда либо смотрела! Вы что сделали с фильмом??? Сюжет просто никакущий, съёмка ещё хуже(хотя куда уж хуже), напоминает Ералаш . Оценка фильму -5. Да ещё и такое отвращение появилось к актрисе играющую Настю. Как Калюжный согласился ещё сниматься в таком треш-фильме??…
9 июля 2023, 14:38 Ответить
Киноафиша.инфо 9 июля 2023, 19:06
в ответ на сообщение Юля Щербакова от 9 июля 2023, 14:38
Викуся Руссо 16 июля 2023, 10:05
Оценка
Я так понимаю будет ещё продолжение
16 июля 2023, 10:05 Ответить
Наталия Журкина 1 сентября 2023, 23:00
Оценка
Фундаментальное разочарование в сравнении с фильмом 14+ История первой любви. Совершенно нк ожидала такого от Андрея Зайцева. Кто же взял такую Бездарь с большой буквы как эта жуткая,хлопочущая мордочкой Полина Гухман?! Режиссер,где были Ваши глаза,она хоть пробы проходила? Просто испортила весь фильм. Глеб видно,что старался,но "не влезал в пазл" с Гухман. Поэтому тоже был иногда фальшив и наигран. Ульяна Васькович,как я понимаю без специального актерского образования,но в миллионы раз достовернее и уж ,конечно,одареннее,чем Гухман. Ольга Озоллапиня, тут нет слов,всегда талантлива,достоверна,искренне проживает роль как и ее экранная подруга тетя Света. Очень хорошо сыграл хоть и небольшую роль Алексей Филимонов. Очень хочется именно ему пожелать вытянуть счастливый билет и сняться у достойого режиссера.
Да,просто ужасное "творение" и разочарование. Просто тяп-ляп
Но так же абсолютный шедевр для меня именно 14+ История первой любви.
1 сентября 2023, 23:00 Ответить
Наталия Журкина 1 сентября 2023, 23:03
в ответ на сообщение Анастасия Алешкина от 30 мая 2023, 19:15
Оценка
На дешевом детском спектакле лучше кратно,чем эта ну дичайшая Бездарь Гухман. Режиссер кто Вам ее втюхал?
1 сентября 2023, 23:03 Ответить
Киноафиша.инфо 3 сентября 2023, 16:47
в ответ на сообщение Викуся Руссо от 16 июля 2023, 10:05
Киноафиша.инфо 3 сентября 2023, 16:48
в ответ на сообщение Наталия Журкина от 1 сентября 2023, 23:00
Киноафиша.инфо 3 сентября 2023, 16:48
в ответ на сообщение Наталия Журкина от 1 сентября 2023, 23:03
Weteran Mc 24 июня 2024, 01:02
Оценка
"14+. Продолжение" - это история взросления Лёши, спустя 4 года. Теперь ему 18 лет и он учится в педагогическом институте. Точнее, учился, но вдруг забрал документы, чтобы отдать долг Родине службой в армии. Из-за такого решения между Лёшей и матерью возникают разногласия. Вопреки уговорам и скандалам парень стоит на своём, ведь он по-другому не может и всё уже решил.
На фоне этих событий Лёша встречает изменившуюся характером Вику, а позже, совершенно случайно, знакомится с девушкой-тараторкой Настей, с которой мало по малу завязываются новые отношения.
Продолжение этой семейной драмы смотрелось простенько, жизненно, желания выключить не было. Моя оценка: 10 из 10. 👍
24 июня 2024, 01:02 Ответить
5.0 14+: Продолжение
14+: Продолжение мелодрама, 2023, Россия
