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Киноафиша Фильмы История про Ричарда, Милорда и прекрасную Жар-птицу

История про Ричарда, Милорда и прекрасную Жар-птицу

Istoriya pro Richarda, milorda i prekrasnuyu Zhar-ptitsu 18+
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О фильме

Дмитрий Каменцев, тридцатилетний руководитель детского театра, находит кейс с миллионом долларов. Герой объявляет по телевидению в прямом эфире о своей находке и обещает вернуть деньги владельцу. Дмитрия начинают осаждать жулики и проходимцы. Некая криминальная группировка внедряет в труппу театра Милорда, четырнадцатилетнего подростка с уже «подмоченной» репутацией. Юный актер талантлив — это очевидно — и Каменцев дает ему главную роль в новом спектакле. Милорд соглашается и, как это свойственно талантливым людям, чрезмерно увлекается ролью Ричарда.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 1 января 1997
Дата выхода
1 января 1997 Россия 16+
1 января 1997 Казахстан
1 января 1997 Украина
Бюджет 2 000 000 000 RUR
Производство Бармалей, Госкино, Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Istoriya pro Richarda, milorda i prekrasnuyu Zhar-ptitsu, История про Ричарда, Милорда и прекрасную Жар-птицу
Режиссер
Нино Ахвледиани
В ролях
Роман Дюдин
Михаил Вассербаум
Анатолий Равикович
Анатолий Равикович
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Кира Крейлис-Петрова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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