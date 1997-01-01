Дмитрий Каменцев, тридцатилетний руководитель детского театра, находит кейс с миллионом долларов. Герой объявляет по телевидению в прямом эфире о своей находке и обещает вернуть деньги владельцу. Дмитрия начинают осаждать жулики и проходимцы. Некая криминальная группировка внедряет в труппу театра Милорда, четырнадцатилетнего подростка с уже «подмоченной» репутацией. Юный актер талантлив — это очевидно — и Каменцев дает ему главную роль в новом спектакле. Милорд соглашается и, как это свойственно талантливым людям, чрезмерно увлекается ролью Ричарда.
|1 января 1997
|Россия
|16+
|1 января 1997
|Казахстан
|1 января 1997
|Украина