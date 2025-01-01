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Странные взрослые
Странные взрослые
Strannye vzroslye
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
мелодрама
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
1974
Другие названия
Strannye vzroslye, Dessa konstiga vuxna, Esos extraños adultos, Strange Adults, Странные взрослые, おかしな大人たち
Режиссер
Аян Шахмалиева
В ролях
Маргарита Сергеечева
Лев Дуров
Евгения Ханаева
Зиновий Гердт
Александр Демьяненко
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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