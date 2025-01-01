Меню
Психопаты
Билеты от 5500₽
Киноафиша Психопаты

Спектакль Психопаты

16+
Возраст 16+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Психопаты»: абсурд и ирония в российских реалиях

Совместный проект продюсерской компании DO it BRO Production и театрального агентства ENTRACTE представляет уникальную историю о абсурде, в которой не обойдется без цитат классика русской литературы Антона Чехова. Как актуален Чехов даже спустя 165 лет после его жизни? В этом парадоксе скрыта суть русской ментальности. Спектакль «Психопаты» предлагает зрителям взглянуть на знакомые типажи, которые до сих пор живут среди нас.

Чехов с иронией описывал своих персонажей, одновременно проявляя к ним теплоту. В нашем спектакле мы стремимся не только посмеяться над парадоксами русской жизни, но и признать святость этой абсурдной реальности, в которой живем.

Режиссер и актер: Федор Малышев

Режиссером и одним из актеров спектакля является Федор Малышев, упомянутый и в заметках о выдающихся талантливых деятелях театра. Он родился в семье учителя литературы и архитектора, и с детства проявлял интерес к театру и кино.

В 2007 году Федор поступил в РАТИ ГИТИС на курс Е.Б. Каменьковича и Д.А. Крымова. Его карьера началась благополучно: на дипломном спектакле присутствовал Петр Наумович Фоменко, который предложил ему работу в своем театре. Здесь Федор впервые попробовал себя в режиссуре, поставив рассказ Достоевского «Смешной человек». В последующие годы он режиссировал ряд известных спектаклей, среди которых «Мертвые души», «Мастер и Маргарита» и «Маленькие трагедии». За свою карьеру Федор поставил более 30 спектаклей на различных площадках.

Актерский состав

Премьера спектакля «Психопаты» состоится 24 и 25 ноября в Театре на Таганке. В программе участвуют талантливые артисты:

  • Состав актеров на 24 ноября: Виктор Добронравов, Иван Добронравов, Федор Малышев, Денис Самойлов, Дмитрий Ендальцев
  • Состав актеров на 25 ноября: Виктор Добронравов, Марк Богатырев, Федор Малышев, Иван Федотов, Виталий Довгатюк

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который задает актуальные вопросы о нашей жизни и ментальности, используя остроумие и абсурд.

Режиссер
Федор Малышев
В ролях
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Сергей Гилев
Сергей Гилев
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев

Купить билет на спектакль Психопаты

Помощь с билетами
Ноябрь
Декабрь
24 ноября понедельник
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 5500 ₽
25 ноября вторник
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 5500 ₽
15 декабря понедельник
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 5500 ₽
В других городах
Декабрь
5 декабря пятница
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 1500 ₽

