Спектакль «Психопаты»: абсурд и ирония в российских реалиях

Совместный проект продюсерской компании DO it BRO Production и театрального агентства ENTRACTE представляет уникальную историю о абсурде, в которой не обойдется без цитат классика русской литературы Антона Чехова. Как актуален Чехов даже спустя 165 лет после его жизни? В этом парадоксе скрыта суть русской ментальности. Спектакль «Психопаты» предлагает зрителям взглянуть на знакомые типажи, которые до сих пор живут среди нас.

Чехов с иронией описывал своих персонажей, одновременно проявляя к ним теплоту. В нашем спектакле мы стремимся не только посмеяться над парадоксами русской жизни, но и признать святость этой абсурдной реальности, в которой живем.

Режиссер и актер: Федор Малышев

Режиссером и одним из актеров спектакля является Федор Малышев, упомянутый и в заметках о выдающихся талантливых деятелях театра. Он родился в семье учителя литературы и архитектора, и с детства проявлял интерес к театру и кино.

В 2007 году Федор поступил в РАТИ ГИТИС на курс Е.Б. Каменьковича и Д.А. Крымова. Его карьера началась благополучно: на дипломном спектакле присутствовал Петр Наумович Фоменко, который предложил ему работу в своем театре. Здесь Федор впервые попробовал себя в режиссуре, поставив рассказ Достоевского «Смешной человек». В последующие годы он режиссировал ряд известных спектаклей, среди которых «Мертвые души», «Мастер и Маргарита» и «Маленькие трагедии». За свою карьеру Федор поставил более 30 спектаклей на различных площадках.

Актерский состав

Премьера спектакля «Психопаты» состоится 24 и 25 ноября в Театре на Таганке. В программе участвуют талантливые артисты:

Состав актеров на 24 ноября: Виктор Добронравов, Иван Добронравов, Федор Малышев, Денис Самойлов, Дмитрий Ендальцев

Состав актеров на 25 ноября: Виктор Добронравов, Марк Богатырев, Федор Малышев, Иван Федотов, Виталий Довгатюк

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который задает актуальные вопросы о нашей жизни и ментальности, используя остроумие и абсурд.