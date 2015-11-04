«Великая» — многосерийная биографическая драма, повествующая о жизни и правлении самой яркой российской императрицы. История начинается с того, что маленькая София Августа знакомится со своим будущим супругом Петром. Эта встреча не заканчивается ничем хорошим: дети дерутся, не осознавая, что уже через несколько лет им придется делить одну постель. Через пять лет после памятного свидания будущая правительница приезжает в Россию, принимает православие и пытается разобраться в новых для нее обычаях и традициях. После трагической кончины Петра Екатерина вынуждена самостоятельно управлять совершенно чужой страной.