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Постер к сериалу Великая
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Великая
Великая (2015 - 2015) Великая 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 10 часов 24 минуты
О чем сериал

«Великая» — многосерийная биографическая драма, повествующая о жизни и правлении самой яркой российской императрицы. История начинается с того, что маленькая София Августа знакомится со своим будущим супругом Петром. Эта встреча не заканчивается ничем хорошим: дети дерутся, не осознавая, что уже через несколько лет им придется делить одну постель. Через пять лет после памятного свидания будущая правительница приезжает в Россию, принимает православие и пытается разобраться в новых для нее обычаях и традициях. После трагической кончины Петра Екатерина вынуждена самостоятельно управлять совершенно чужой страной.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Наталья Суркова
Наталья Суркова
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Великая - Сезон 1 Сезон 1
2015, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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