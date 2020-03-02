«Корни» — это комедийный сериал от участников КВН, в центре сюжета — обычный парень Дима Королев. Много лет назад он переехал из маленького города Залещинска в Москву, обещав своей девушке вернуться и сыграть свадьбу. Но Москва в корне поменяла приоритеты парня. Теперь он богат, успешен и в скором времени поедет по работе в Лондон, а о Залещинске и проблемах своей семьи и слышать не хочет. Но в последний момент его переезд оказывается под угрозой, и теперь ему срочно нужно приехать в родной город, чтобы провернуть серьезную сделку по превращению старого дома культуры в новомодный торговый центр. Водоворот провинциальной жизни полностью затягивает его, и только тогда Королев осознает, как сильно изменила его жизнь в столице.