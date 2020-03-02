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Постер к сериалу Корни
Постер к сериалу Корни
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Киноафиша Сериалы Корни
Корни (2020 - …) Корни 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 9 часов 10 минут
О чем сериал

«Корни» — это комедийный сериал от участников КВН, в центре сюжета — обычный парень Дима Королев. Много лет назад он переехал из маленького города Залещинска в Москву, обещав своей девушке вернуться и сыграть свадьбу. Но Москва в корне поменяла приоритеты парня. Теперь он богат, успешен и в скором времени поедет по работе в Лондон, а о Залещинске и проблемах своей семьи и слышать не хочет. Но в последний момент его переезд оказывается под угрозой, и теперь ему срочно нужно приехать в родной город, чтобы провернуть серьезную сделку по превращению старого дома культуры в новомодный торговый центр. Водоворот провинциальной жизни полностью затягивает его, и только тогда Королев осознает, как сильно изменила его жизнь в столице.

 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Анна Уколова
Анна Уколова
Владимир Сычев
Владимир Сычев Виктор Николаевич Жмыхарев, мэр Залещинска
Антон Лапенко
Антон Лапенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Корни - Сезон 1 Сезон 1
2020, 21 эпизод
 
Корни - Сезон 2 Сезон 2
TBA, 1 эпизод
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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