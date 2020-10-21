«Доктор Лиза»: Рецензия Киноафиши

«Доктор Лиза» — фильм, которому совершенно нечего было делать на «Кинотавре». Но которому определённо есть место в российском прокате. Для фестиваля российского кино, который однажды уже наградил Оксану Карас, постановщика «Доктора», за уютного и стилизованного под ретро «Хорошего мальчика», «Лиза» уж слишком буквальна, нарочита и выглядит, чего уж там, заказной. В прокате «заказуху», конечно, тоже не любят. Но вот тут как раз Оксана Карас мастерски проходит по тончайшей грани между фильмом для людей и фильмом «потому что так надо». «Доктор Лиза», хотя и очевидно рассказывает о человеке, количество добрых дел которого на планете сопоставимо разве что с Матерью Терезой, остаётся фильмом динамичным, увлекательным и вполне жизненным в плане демонстрации различных проявлений человеческой сущности.

Доктор Лиза

Один мифический день из жизни Елизаветы Глинки собран из множества других её реальных дней. То есть конкретно такого дня не было, но он совершенно легко мог произойти. Она спускается на лифте в компании гири, которая призвана довести вес до нормального грузового, и, кажется, это самая безмятежная минута в её ежедневной беготне. Дальше будут больные, лишённые, истеричные, опасные… Венчает эту цепочку следователь ФСКН, которому Доктора Лизу надо поймать с поличным — и потому, что она правда нарушает закон, и потому, что уж слишком многим она не нравится. Стремительное роад-муви по непарадной Москве со всеми её страданиями и болью, подворотнями и Павелецким вокзалом смогло вместить в себя ровно всё то, что нужно, чтобы напомнить зрителям, что была вот такая Елизавета Глинка. А кто не знает — познакомить с ней. Не больше, но и не меньше.

Доктор Лиза

То, что «Доктор Лиза» — продукт телевизионный, видно по картинке: прямолинейной, без лишних фильтров и эстетических задумок (в том же «Выше неба» Оксана Карас и её постоянный оператор Сергей Мачильский не скрывают своих визуальных референсов, и оттого спорную картину хотя бы смотреть приятно). История движется последовательно, стремительно. Ведь зрителя надо постоянно держать на крючке. А количество звёзд или просто узнаваемых лиц гарантирует интерес самой широкой публики. Но вот именно со звёздами тут не всё так просто. Ведь многие из них сами благотворители, филантропы. А кто-то даже знал Доктора Лизу или разделял её взгляды. То есть нельзя просто взять и обвинить артистов в погоне за гонораром. Этот фильм, как ни крути, оказывается зрелищем, одинаково важным для всех: и тех, кто его делал, и тех, кто решит его посмотреть.

Драматургически «Доктор Лиза» сложена просто, но эта схема работает, как часы — то, что героине необходимо, чтобы весь её день не развалился на части, чтобы успеть к каждому, кто ей позвонил и назначил встречу. Есть она — представитель большого человеческого милосердия. А есть он — персонаж Андрея Бурковского — уставший от жизни сотрудник ФСКН в добротной кожаной куртке, которому в общем-то плевать на других людей, да и выслуживаться он не рад, но, как и Лиза, он действует по накатанной. Действовал. Ведь именно этот герой — и движущая сила сюжета, и глаза зрителей. А изменения, которые происходят с ним, в самых идеальных мечтах должны произойти и с публикой.

Доктор Лиза

Само введение этого героя ставит перед зрителями вечный вопрос, какой закон важнее: закон морали или прописанный в УК и АК. И хотя мы все знаем ответ, создателям кажется нелишним показать и связанные бюрократией руки врачей, и методы силовых структур по устранению неудобных людей, и равнодушие окружающих к проблемам, которые не затронули лично их. Это глыба, которую Елизавета Глинка пыталась сдвинуть при жизни. Которую пытаются пнуть и создатели ленты. И предлагают всем зрителям присоединиться к ним.

Главное опасение всех, кто собирается идти на этот фильм, понятно: не покажут ли нам байопик, полный слёз и страданий, над которыми будет парить безупречный суперангел по имени Лиза. Но за неканонизацию Елизаветы Глинки ответственна Чулпан Хаматова. Про эту актрису все говорят, что иного выбора на роль быть не могло. Начиная от внешней хрупкости и заканчивая персональным отношением к благотворительности и к тому, как показывать этих святых людей. А показывать их надо категорически не святыми. Доброе дело, как демонстрирует Хаматова в образе Доктора Лизы, можно совершить и с крепким словцом, и с нетолерантной шуточкой, и против закона, и даже в ущерб своей семье…

Доктор Лиза

В «Докторе Лизе» именно эта скользкая тема обходится парой-тройкой сцен. Потому что понятно, что её отношения с мужем и детьми, которые, что немаловажно для нашего проката, одобрили картину и на стадии производства, и в уже готовом виде, заслуживают отдельного кино. Показать обратную сторону жизни человека, для которого другие люди важнее самых близких, потому что боль последних не так очевидна. Но нет. Пусть в первом фильме это останется за кадром. А в кадре — живая, сложная, ироничная и сердобольная Лиза, которой готовы помочь все даже против своей воли.

Доктор Лиза

Разумеется, «Доктор Лиза» манипулятивна. Этого просто невозможно избежать в кино про человека, который словно компенсировал равнодушие и эгоизм десятков, если не сотен. Но выбирая между снять или не снять художественный фильм о Елизавете Глинке, Оксана Карас вместе со всеми причастными студиями приняла правильное решение. Никакой документальный проект не пронесётся так по всей посткарантинной стране, как этот игровой (если только его не снимет сами знаете кто). Не напомнит всем нам, кому свойственно быстро забывать и менять героев, о человеке, который действительно заслуживает звания главного российского филантропа ХХI века.

Вероника Скурихина