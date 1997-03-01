43 фильма Леонида Парфенова год за годом демонстрируют самые значимые исторические и социокультурные события и явления, а также рассказывают о персонах, которые оказали большое влияние на мышление современного человека. Это то, без чего сложно представить каждого из нас, а еще сложнее – понять. В каждом эпизоде Парфенов представляет уникальную редкую кинохронику, снабжая ее авторскими комментариями. Он рассекречивает детали известных политических событий и анализирует их с высоты прошедшего времени.