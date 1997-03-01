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Киноафиша Сериалы Намедни

Намедни (1997 - 2003)

Намедни 0+
Год выпуска 1997
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 47 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 33 часа 41 минута
О чем сериал

43 фильма Леонида Парфенова год за годом демонстрируют самые значимые исторические и социокультурные события и явления, а также рассказывают о персонах, которые оказали большое влияние на мышление современного человека. Это то, без чего сложно представить каждого из нас, а еще сложнее – понять. В каждом эпизоде Парфенов представляет уникальную редкую кинохронику, снабжая ее авторскими комментариями. Он рассекречивает детали известных политических событий и анализирует их с высоты прошедшего времени.

В ролях
В ролях
Леонид Парфенов
Леонид Парфенов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Намедни - Сезон 1 Сезон 1
1997, 12 эпизодов
 
Намедни - Сезон 2 Сезон 2
1998, 19 эпизодов
 
Намедни - Сезон 3 Сезон 3
1999, 8 эпизодов
 
Намедни - Сезон 4 Сезон 4
2000, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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