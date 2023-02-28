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Киноафиша Новости Вышел трейлер мистической драмы «Пять дьяволов» с Адель Экзаркопулос

Вышел трейлер мистической драмы «Пять дьяволов» с Адель Экзаркопулос

28 февраля 2023 14:54
Вышел трейлер мистической драмы «Пять дьяволов» с Адель Экзаркопулос

По словам постановщицы, это картина об отношениях между матерью и дочерью, а также о том, что невозможно увидеть.

Стриминговый сервис MUBI представил трейлер французской мистической драмы «Пять дьяволов». Центральные роли в фильме сыграли Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель»), Мустафа Мбенге («Этот новый мир»), Дафна Патакия («Версаль»), Свала Эмати и Салли Дрэме.

В центре истории — странная и одинокая маленькая девочка Вики (Дрэме), обладающая уникальным даром: она может воспроизвести любой аромат, который ей нравится, а затем сохранить его в баночке. Однажды Вики улавливает запах своей матери Джоанны (Экзаркопулос), к которой питает чрезмерную любовь. Когда в гости к родителям девочки неожиданно приезжает тетя Джулия (Эмати), юная героиня решает воспроизвести ее запах, от эффекта которого она погружается в чужие мрачные воспоминания, способные помочь ей раскрыть семейные тайны.

Режиссером фильма выступила Леа Мисиус, наиболее известная по мелодраме «Ава». Она также написала сценарий ленты вместе с оператором картины Полем Гийомом («Бюро»). Картина была впервые представлена публике в рамках программы «Двухнедельник режиссеров» в Каннах в 2022 году, где произвела настоящий фурор. По словам Мисиус, фильм во многом посвящен «чувственному опыту отношений между матерью и дочерью», и «попытке уловить то, что невозможно увидеть».

«Пять дьяволов» выйдут в кинотеатральный прокат 24 марта. Релиз фильма на MUBI состоится 12 мая.

Фото: MUBI
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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