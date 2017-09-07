Страсть и верность, 2017

- Бюджет фильма «Страсть и верность» составил 8 миллионов евро

- Изначально фильм задумывался, как криминальная нуар-драма о банде из Брюсселя 80-х. Однако, когда Адель Экзаркопулос присоединилась к касту, описание картины изменилось на нуар-мелодраму

- Михаэль Р. Роскам в четвёртый раз снимает в своём фильме Маттиаса Шонартса

- «Страсть и верность» - это первый фильм бельгийского производста со времён выхода ленты «Бычара» в 2011 году для Михаэля Р. Роскама и Маттиаса Шонартса

- Сценарист Тома Бидеген также является автором сценария ленты «Ржавчина и кость», в которой играл Маттиас Шонартс

- Оператор Николас Каракатсанис в четвёртый раз сотрудничает с режиссёром Михаэлем Р. Роскамом