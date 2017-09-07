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Страсть и верность Страсть и верность
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Le Fidèle

Страсть и верность, 2017

2017 / Франция
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Гангстер и гонщица пускаются в бега ради спасения своих жизней
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«Страсть и верность» - это новый фильм Михаэля Р. Роскама («Бычара», «Общак»). В картине сыграли небезызвестные актёры: Маттиас Шонартс («Большой всплеск», «Девушка из Дании»), Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель», «Роковое влечение»), Керем Джан («Только ты»), Сэм Лаувейк («Преисподняя») и другие.

В центре сюжета картины «Страсть и верность» окажется жестокий ганстер из Брюсселя. Однажды он встречает первоклассную гонщицу, сделанную совершенно из другого теста. Она является лучшей в своём ремесле, а он никак не может бросить криминальные дела. Вместе им предстоит пройти множество испытаний, которые поставят под угрозу жизни обоих. А помогать преодолеть их им будет любовь...

- Бюджет фильма «Страсть и верность» составил 8 миллионов евро

- Изначально фильм задумывался, как криминальная нуар-драма о банде из Брюсселя 80-х. Однако, когда Адель Экзаркопулос присоединилась к касту, описание картины изменилось на нуар-мелодраму

- Михаэль Р. Роскам в четвёртый раз снимает в своём фильме Маттиаса Шонартса 

- «Страсть и верность» - это первый фильм бельгийского производста со времён выхода ленты «Бычара» в 2011 году для Михаэля Р. Роскама и Маттиаса Шонартса

- Сценарист Тома Бидеген также является автором сценария ленты «Ржавчина и кость», в которой играл Маттиас Шонартс

- Оператор Николас Каракатсанис в четвёртый раз сотрудничает с режиссёром Михаэлем Р. Роскамом

В жизни хладнокровного гангстера появляется молодая красивая гонщица из аристократического общества, лучшая в своем деле. Страсть вытесняет профессиональные интересы, но криминальное прошлое повсюду преследует их. События развиваются стремительно, ставя под угрозу жизни героев.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера онлайн 27 сентября 2018
Премьера в мире 7 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Михаэль Р. Роскам
Михаэль Р. Роскам
В ролях
Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос
Сэм Лаувейк
Сэм Лаувейк
Керем Джан
Керем Джан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Страсть и верность 4 постера
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Наша рецензия
Дебют в полном метре принес бельгийскому режиссеру Михаэлю Р. Роскаму номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». «Бычара» завораживал утонченной комбинацией подчеркнутой брутальности и хрупкости. Режиссер воссоздал последствия неуемной подростковой агрессии, в одночасье исковеркавшей жизнь ее жертвы. Повзрослевший Джеки Ванмарсениль (Маттиас Шонартс) был вынужден колоть себе мужские гормоны, что только усугубляло его попытки…
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