Страсть и верность, 2017

«Страсть и верность» - это новый фильм Михаэля Р. Роскама («Бычара», «Общак»). В картине сыграли небезызвестные актёры: Маттиас Шонартс («Большой всплеск», «Девушка из Дании»), Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель», «Роковое влечение»), Керем Джан («Только ты»), Сэм Лаувейк («Преисподняя») и другие.
В центре сюжета картины «Страсть и верность» окажется жестокий ганстер из Брюсселя. Однажды он встречает первоклассную гонщицу, сделанную совершенно из другого теста. Она является лучшей в своём ремесле, а он никак не может бросить криминальные дела. Вместе им предстоит пройти множество испытаний, которые поставят под угрозу жизни обоих. А помогать преодолеть их им будет любовь...
- Бюджет фильма «Страсть и верность» составил 8 миллионов евро
- Изначально фильм задумывался, как криминальная нуар-драма о банде из Брюсселя 80-х. Однако, когда Адель Экзаркопулос присоединилась к касту, описание картины изменилось на нуар-мелодраму
- Михаэль Р. Роскам в четвёртый раз снимает в своём фильме Маттиаса Шонартса
- «Страсть и верность» - это первый фильм бельгийского производста со времён выхода ленты «Бычара» в 2011 году для Михаэля Р. Роскама и Маттиаса Шонартса
- Сценарист Тома Бидеген также является автором сценария ленты «Ржавчина и кость», в которой играл Маттиас Шонартс
- Оператор Николас Каракатсанис в четвёртый раз сотрудничает с режиссёром Михаэлем Р. Роскамом
В жизни хладнокровного гангстера появляется молодая красивая гонщица из аристократического общества, лучшая в своем деле. Страсть вытесняет профессиональные интересы, но криминальное прошлое повсюду преследует их. События развиваются стремительно, ставя под угрозу жизни героев.