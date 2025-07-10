Наша рецензия
Сериал «Девочки» Лины Данэм стал прорывным проектом в изображении жизни миллениалок с их особенностями и недостатками, без страха говоривший о сексуальности и показывавший неконвенциональные тела. Это был глоток свежего воздуха, после которого сценаристке так и не удалось создать ничего столь же примечательного в своих полнометражных работах. Поэтому ее новый сериал, написанный в соавторстве с супругом и основанный на их личных отношениях, вызвал большой ажиотаж среди поклонников…
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