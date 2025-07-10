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Киноафиша Сериалы Это слишком

Это слишком (2025 - …)

Too Much 18+
Год выпуска 2025
Страна США/Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Девушка с разбитым сердцем переезжает из Нью-Йорка в Лондон в надежде найти любовь и встречает инди-музыканта, который вовсе не похож на принца на белом коне.

Это слишком - трейлер первого сезона
Это слишком  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Уилл Шарп
Уилл Шарп
Стивен Фрай
Стивен Фрай
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Это слишком - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Сериал «Девочки» Лины Данэм стал прорывным проектом в изображении жизни миллениалок с их особенностями и недостатками, без страха говоривший о сексуальности и показывавший неконвенциональные тела. Это был глоток свежего воздуха, после которого сценаристке так и не удалось создать ничего столь же примечательного в своих полнометражных работах. Поэтому ее новый сериал, написанный в соавторстве с супругом и основанный на их личных отношениях, вызвал большой ажиотаж среди поклонников…
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