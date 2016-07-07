«Роковое влечение»: Рецензия Киноафиши

Счастье, обретённое в тюрьме

Начинать эту рецензию решительно не с чего, потому что это очередной фильм про любовь. А фильмов про любовь уже столько, что сказать по этой теме, казалось бы, нечего. Но режиссёры не теряют надежду и всё равно рассматривают эту тему. Попытку реализации этой темы мы увидим от режиссёра Пьера Годо в фильме «Роковое влечение» («Éperdument»).

Кадр из фильма «Роковое влечение»

Это картина о том, как медленно, но верно разрушается жизнь успешного человека. Фильм рассказывает о тюремной заключённой, которая соблазняет директора тюрьмы, в которой оказывается. Конечно, не без участия второй стороны. А вторая сторона, в противоположность катящейся на дно жизни молодой преступницы, — успешный красавец Жан с любящей семьёй и хорошей работой. И всё это он готов потерять ради соблазнительной бунтарки Анны, попавшей в тюрьму потому что… В фильме совершенно не акцентируется внимание на том, чем же обаятельная девушка заслужила заточение. Вообще фильм игнорирует тюремную историю, рассказывая только любовную.

О тюрьме как таковой фильм тоже не рассказывает. Почти ни один стереотип о такой жизни в фильме не подтверждается. И причина этого, скорее всего, не том, что сценаристы не смогли или не захотели снимать настоящую тюрьму. Место съёмки больше похоже на искусственную декорацию, в которую насильно поместили героев и заставили играть. И дело не только в том, что фильмы редко снимаются непосредственно в реальном месте, сколько в том, что атмосфера тюрьмы не видна совсем. У героев всё легко, хорошо и приятно. Героиня даже говорит, что она обрела счастье, только попав в тюрьму. Действительно, не на свободе же его искать!

Кадр из фильма «Роковое влечение»

«Роковое влечение» — фильм для тех, кто любит смотреть кино про любовь и секс. Ничего принципиально нового и необычного в нем нет. Вот совсем. Эта уже избитая запретная любовь, которая не видит границ и игнорирует правила, показывается не в одном десятке фильмов. И история любви в тюрьме уже не кажется новой и необычной, потому что и об этом уже снимали. И всё равно будут снимать, потому что изобрести какую-то новую любовь уже, похоже, невозможно, поэтому приходится снимать про ту, которая нашлась под рукой.

Кадр из фильма «Роковое влечение»

Сюжет фильма требует отдельного замечания. Он развивается рывками, переход между которыми никак не комментируется и не поясняется. С одной стороны, можно расценить такую систему как непосредственное отражение страсти, ведь одно из значений французского слова «Éperdument», ставшего названием для фильма в оригинале, именно «страстно». А страсть тоже нелогична, резка и непонятна. И она в фильме есть. Бездумная страсть героев порождает неосторожность, которая приводит к печальным последствиям. Но единственный способ, которым создатели фильма показали страсть, это приличное количество постельных сцен, повлиявших на возрастное ограничение (18+).

Но с другой стороны, такая манера развития сюжета оставляет в голове зрителя уйму вопросов, на которые потом никто не отвечает. Можно было бы предположить, что это кино «на подумать», но это совсем не так. И пытаться сделать из простого среднестатистического фильма что-то крупное и интересное таким способом — бессмысленно. Потому что никакие особенные мысли в голове фильм не порождает, а вопросы появляются только по сюжету, который раскрывается скупо и лениво. Хотя бессмысленный набор постельных сцен трудно назвать сюжетом.

Кадр из фильма «Роковое влечение»

Положительно можно отметить только актёров. Главные роли в фильм сыграли Адель Экзаркопулос и Гийом Гальенн. Если о героине сказать особо нечего (молодость и красота — то, что редко требует пояснения), то из довольно простой внешности главного героя умудрились сделать рокового красавца, с некоторых ракурсов похожего на Джеймса Макэвоя. На этом плюсы «Рокового влечения» кончаются. Лучше посмотрите фильм 1987 года с аналогичным названием.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 7 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Роковое влечение»