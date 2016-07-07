«Роковое влечение»: Рецензия Киноафиши
Начинать эту рецензию решительно не с чего, потому что это очередной фильм про любовь. А фильмов про любовь уже столько, что сказать по этой теме, казалось бы, нечего. Но режиссёры не теряют надежду и всё равно рассматривают эту тему. Попытку реализации этой темы мы увидим от режиссёра Пьера Годо в фильме «Роковое влечение» («Éperdument»).
Это картина о том, как медленно, но верно разрушается жизнь успешного человека. Фильм рассказывает о тюремной заключённой, которая соблазняет директора тюрьмы, в которой оказывается. Конечно, не без участия второй стороны. А вторая сторона, в противоположность катящейся на дно жизни молодой преступницы, — успешный красавец Жан с любящей семьёй и хорошей работой. И всё это он готов потерять ради соблазнительной бунтарки Анны, попавшей в тюрьму потому что… В фильме совершенно не акцентируется внимание на том, чем же обаятельная девушка заслужила заточение. Вообще фильм игнорирует тюремную историю, рассказывая только любовную.
О тюрьме как таковой фильм тоже не рассказывает. Почти ни один стереотип о такой жизни в фильме не подтверждается. И причина этого, скорее всего, не том, что сценаристы не смогли или не захотели снимать настоящую тюрьму. Место съёмки больше похоже на искусственную декорацию, в которую насильно поместили героев и заставили играть. И дело не только в том, что фильмы редко снимаются непосредственно в реальном месте, сколько в том, что атмосфера тюрьмы не видна совсем. У героев всё легко, хорошо и приятно. Героиня даже говорит, что она обрела счастье, только попав в тюрьму. Действительно, не на свободе же его искать!
«Роковое влечение» — фильм для тех, кто любит смотреть кино про любовь и секс. Ничего принципиально нового и необычного в нем нет. Вот совсем. Эта уже избитая запретная любовь, которая не видит границ и игнорирует правила, показывается не в одном десятке фильмов. И история любви в тюрьме уже не кажется новой и необычной, потому что и об этом уже снимали. И всё равно будут снимать, потому что изобрести какую-то новую любовь уже, похоже, невозможно, поэтому приходится снимать про ту, которая нашлась под рукой.
Сюжет фильма требует отдельного замечания. Он развивается рывками, переход между которыми никак не комментируется и не поясняется. С одной стороны, можно расценить такую систему как непосредственное отражение страсти, ведь одно из значений французского слова «Éperdument», ставшего названием для фильма в оригинале, именно «страстно». А страсть тоже нелогична, резка и непонятна. И она в фильме есть. Бездумная страсть героев порождает неосторожность, которая приводит к печальным последствиям. Но единственный способ, которым создатели фильма показали страсть, это приличное количество постельных сцен, повлиявших на возрастное ограничение (18+).
Но с другой стороны, такая манера развития сюжета оставляет в голове зрителя уйму вопросов, на которые потом никто не отвечает. Можно было бы предположить, что это кино «на подумать», но это совсем не так. И пытаться сделать из простого среднестатистического фильма что-то крупное и интересное таким способом — бессмысленно. Потому что никакие особенные мысли в голове фильм не порождает, а вопросы появляются только по сюжету, который раскрывается скупо и лениво. Хотя бессмысленный набор постельных сцен трудно назвать сюжетом.
Положительно можно отметить только актёров. Главные роли в фильм сыграли Адель Экзаркопулос и Гийом Гальенн. Если о героине сказать особо нечего (молодость и красота — то, что редко требует пояснения), то из довольно простой внешности главного героя умудрились сделать рокового красавца, с некоторых ракурсов похожего на Джеймса Макэвоя. На этом плюсы «Рокового влечения» кончаются. Лучше посмотрите фильм 1987 года с аналогичным названием.
Оксана Рузаева
В российском прокате с 7 июля 2016
Расписание и покупка билетов на фильм «Роковое влечение»