Ромен Дюрис и его сын живут среди мутантов в трейлере фантастической драмы «Королевство зверей»

Прокатная компания Russian World Vision выпустила дублированный трейлер французского фильма «Королевство зверей» с Роменом Дюрисом («Пена дней»), Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель») и Полем Киршером («Зимний мальчик») в главных ролях.

Действие картины разворачивается в недалеком будущем, когда человечество поражает загадочный феномен: вследствие необъяснимых мутаций люди постепенно приобретают черты животных, превращаясь в гибридов. Эти создания, многими воспринимаемые как угроза, отправляют в специализированный центр, где ученые пытаются остановить мутации и взять под контроль потенциальную склонность к жестокости.

Когда грузовик, в котором переправляют мутантов, терпит аварию, из-за чего они оказываются на свободе, местных жителей охватывает ужас и паранойя. В то же время Франсуа (Дюрис) отправляется на поиски своей пропавшей жены Лины, которая была среди вырвавшихся на свободу мутантов. Компанию Франсуа составляет его 16-летний сын Эмиль (Киршер). Вскоре тело Эмиля тоже начинает подвергаться мутации. Судя по трейлеру, Экзаркопулос сыграла полицейского, который руководит поисками сбежавших гибридов.

Снял фильм режиссер Тома Кайе. Он же написал сценарий вместе с Полин Мюнье.

В России «Королевство зверей» выйдет 30 ноября.