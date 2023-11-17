Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рекордный максимум Рекордный максимум
Киноафиша Фильмы Рекордный максимум
Nouveaux riches

Рекордный максимум, 2023

2023 / Франция
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 ноября 2023
Премьера в мире 17 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Julien Hollande
В ролях
Нассим Си Ахмед
Нассим Си Ахмед
Eric Cullet
Yovel Lekowski
Зои Маршаль
Bastien Trouvé
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Рекордный максимум 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Related video
Всю жизнь школьница: советская Василиса Премудрая и в 66 лет даст фору многим
Одно нецензурное слово: Тутберидзе резко высказалась о ноже в спину от Тарасовой
Вернулась окольными путями: Пугачевой устроили холодный прием в России
«Не раздавишь»: Лазарев назвал свою мать ядовитым гадом, и вот почему
Женская версия Шатунова: самой богатой певицей СССР стала девочка из детдома
Петросян такого наговорил со сцены, что не за горами скандал: досталось известной певице
«Это подстава, и все герои вымышлены»: Башаров обратился к зрителям «Битвы экстрасенсов»
Женщины с этими именами — самые неблагодарные дочери: их всего 3
Тест: из какой страны ваши манеры?
Бросила детей и мужа: Пугачева сделала неожиданный выбор
Не делай добра: после одного поступка Магомаев стал изгоем в СССР
Вовсе не блонд: какой цвет волос считается исконно русским
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше