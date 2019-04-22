«Нуреев. Белый ворон»: Рецензия Киноафиши

Практически параллельно в мировом прокате появилось два фильма на схожие темы — и, как ни крути, их невозможно подсознательно не сравнивать. Первый — документальный фильм под названием «Нуреев: его сцена весь мир» — в широкий российский прокат не выходил. Второй же после точечного показа в рамках московского кинофестиваля 20 апреля появился в российских кинотеатрах.

Знаменитый режиссёр Рэйф Файнс избрал для своего фильма отражение только одной из черт знаменитого танцора Нуреева, в 1961 году во время гастролей в Париже попросившего политического убежища — а именно безудержной тяги к свободе, которая в его представлении может прижиться только на Западе. В его картине Нуреев — дерзкий, но, увы, плоский образ человека, которому абсолютно плевать на всех вокруг себя, если эти люди не помогают ему воплотить свою главную цель в жизни — стать самым знаменитым танцором на свете. Нуреева играет талантливый танцор и дебютант в кино Олег Ивенко, но одного его таланта очень быстро становится недостаточно. Дело всё в том, что режиссёр, делая лишь один акцент на герое и закрывая глаза на всё остальное, показывает слишком однобокую картину.

«Нуреев. Белый ворон»

Файнс, безусловно, страшный русофил, поэтому его картина лишена той ужасной советского китчевости, свойственной большинству фильмов иностранных режиссёров, пытающихся снимать кино о советских героях. К примеру, в своём последнем фильме об английском журналисте, приезжающем в СССР во время Голодомора, Агнешка Холланд, в отличие от Файнса, терпит полное фиаско. Поэтому «Белого ворона» смотреть легко и приятно, ничего в ней российскому зрителю не режет ухо и глаз, кроме как, возможно, бахвальных и слишком часто повторяющихся реплик Нуреева в ответ журналистам, что раз он родился в поезде, ему всё нипочем.

Блестящий актёрский состав — из наших звезд это Чулпан Хаматова и Равшана Куркова в роли матери маленького Рудика до сексуальной и строгой Сары в исполнении Адель Экзаркопулос, звезды фильма «Жизни Адель», и самого Файнса, играющего учителя Нуреева, — несомненно, срабатывает на руку фильму. На протяжении всей картины Файнс с трогательным акцентом, неторопливо и мягко отчеканивает танцевальные термины на русском языке, пока из него чеканит правильного мужа властная жена в исполнении Хаматовой. В какой-то момент, она, конечно, положит глаз на юного татарского красавца Нуреева, и зритель станет свидетелем одного ненавязчивого совращения талантливого танцора взрослой женщиной. Этот факт сам по себе вызывает сомнения, даже несмотря на то, что у Файнса вроде как нет претензии снять исключительно правдивое кино о жизни танцора. Нуреев никогда не был с женщинами, и очень чётко прописанная любовная линия с богатой Сарой, которая, наконец, и спасает его от высылки в Москву, вызывает совсем уж недоумение.

Олег Ивенко и Рэйф Файнс на съёмках фильма

Сцена побега в аэропорту превращает байопик про белую ворону советской танцевальной сцены в шпионскую драму и становится безусловной кульминацией. Кажется, именно к этому мы все стремились последние два часа. Окей, как образцово-показательная история в духе ЖЗЛ этот фильм Файнсу можно и нужно засчитать. Серые тона флэшбеков, в правильном порядке чередующихся с реальностью и показывающие нищее детство будущей знаменитости, стильные западные люди в Париже 1961 года, усердные танцевальные репетиции. Но если хочется правдивости духа и психологизма, то стоит поискать где-нибудь ещё.

Ксения Ильина