«Нуреев. Белый ворон»: Рецензия Киноафиши
Ксения Ильина в поисках правдивого духа и психологизма в третьей режиссёрской работе Рэйфа Файнса.
Практически параллельно в мировом прокате появилось два фильма на схожие темы — и, как ни крути, их невозможно подсознательно не сравнивать. Первый — документальный фильм под названием «Нуреев: его сцена весь мир» — в широкий российский прокат не выходил. Второй же после точечного показа в рамках московского кинофестиваля 20 апреля появился в российских кинотеатрах.
Знаменитый режиссёр Рэйф Файнс избрал для своего фильма отражение только одной из черт знаменитого танцора Нуреева, в 1961 году во время гастролей в Париже попросившего политического убежища — а именно безудержной тяги к свободе, которая в его представлении может прижиться только на Западе. В его картине Нуреев — дерзкий, но, увы, плоский образ человека, которому абсолютно плевать на всех вокруг себя, если эти люди не помогают ему воплотить свою главную цель в жизни — стать самым знаменитым танцором на свете. Нуреева играет талантливый танцор и дебютант в кино Олег Ивенко, но одного его таланта очень быстро становится недостаточно. Дело всё в том, что режиссёр, делая лишь один акцент на герое и закрывая глаза на всё остальное, показывает слишком однобокую картину.
Файнс, безусловно, страшный русофил, поэтому его картина лишена той ужасной советского китчевости, свойственной большинству фильмов иностранных режиссёров, пытающихся снимать кино о советских героях. К примеру, в своём последнем фильме об английском журналисте, приезжающем в СССР во время Голодомора, Агнешка Холланд, в отличие от Файнса, терпит полное фиаско. Поэтому «Белого ворона» смотреть легко и приятно, ничего в ней российскому зрителю не режет ухо и глаз, кроме как, возможно, бахвальных и слишком часто повторяющихся реплик Нуреева в ответ журналистам, что раз он родился в поезде, ему всё нипочем.
Блестящий актёрский состав — из наших звезд это Чулпан Хаматова и Равшана Куркова в роли матери маленького Рудика до сексуальной и строгой Сары в исполнении Адель Экзаркопулос, звезды фильма «Жизни Адель», и самого Файнса, играющего учителя Нуреева, — несомненно, срабатывает на руку фильму. На протяжении всей картины Файнс с трогательным акцентом, неторопливо и мягко отчеканивает танцевальные термины на русском языке, пока из него чеканит правильного мужа властная жена в исполнении Хаматовой. В какой-то момент, она, конечно, положит глаз на юного татарского красавца Нуреева, и зритель станет свидетелем одного ненавязчивого совращения талантливого танцора взрослой женщиной. Этот факт сам по себе вызывает сомнения, даже несмотря на то, что у Файнса вроде как нет претензии снять исключительно правдивое кино о жизни танцора. Нуреев никогда не был с женщинами, и очень чётко прописанная любовная линия с богатой Сарой, которая, наконец, и спасает его от высылки в Москву, вызывает совсем уж недоумение.
Сцена побега в аэропорту превращает байопик про белую ворону советской танцевальной сцены в шпионскую драму и становится безусловной кульминацией. Кажется, именно к этому мы все стремились последние два часа. Окей, как образцово-показательная история в духе ЖЗЛ этот фильм Файнсу можно и нужно засчитать. Серые тона флэшбеков, в правильном порядке чередующихся с реальностью и показывающие нищее детство будущей знаменитости, стильные западные люди в Париже 1961 года, усердные танцевальные репетиции. Но если хочется правдивости духа и психологизма, то стоит поискать где-нибудь ещё.
Ксения Ильина