«Страсть и верность»: Рецензия Киноафиши

Ограбленное сердце

Дебют в полном метре принес бельгийскому режиссеру Михаэлю Р. Роскаму номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». «Бычара» завораживал утонченной комбинацией подчеркнутой брутальности и хрупкости. Режиссер воссоздал последствия неуемной подростковой агрессии, в одночасье исковеркавшей жизнь ее жертвы. Повзрослевший Джеки Ванмарсениль (Маттиас Шонартс) был вынужден колоть себе мужские гормоны, что только усугубляло его попытки казаться кем-то другим в глазах окружающих. В криминальной драме бельгийца одиночество и ранимость обрели плоть в страданиях перекаченного стероидами робкого романтика, и легко отмахнуться от этого персонажа не получится. Карьера актера, исполнившего главную в фильме, после «Бычары» заслуженно пошла в гору. Маттиас Шонартс успел поработать с Жаком Одиаром, Томасом Винтербергом, Лукой Гуаданьино и Аланом Рикманом. В новом фильме Роскама он вновь играет главную роль.

Кадр из фильма «Страсть и верность»

Молодая гонщица Бенедикт (Адель Экзаркопулос) влюбляется в знакомого своего брата. Джино (Маттиас Шонартс) говорит, что занимается продажей машин, но в действительности грабит банки в компании своих друзей. Они продумывают изощренные операции и мнят себя едва ли не Робин Гудами, забывающими, правда, делиться награбленным с бедняками. Джино не выбирал для себя такой жизненный путь. Его отец издевался над домочадцами, и семью парнишке заменили друзья. После встречи с Биби он и рад бы завязать с криминалом, но прошлое не отпускает. Банда уговаривает его провернуть еще одно дело, а дальше он со спокойной душой может начинать жизнь с начала. Грабители не догадываются, что полиция уже следит за ними. Любовь Джиджи и Биби подвергнется неоднократной проверке на прочность.

Кадр из фильма «Страсть и верность»

В «Страсти и верности» бельгийский режиссер продолжает играть с сочетанием незащищенности и грубой силы, но подняться на следующую ступень по сравнению с дебютной полнометражной лентой ему явно не удается. Герои его новой картины в своей волнительной уязвимости оказываются заложниками неудачной попытки вместить в один фильм как можно больше. Здесь нашлось место албанской мафии, пышным приемам, дорогим машинам, страшной болезни, беременности, ограблениям и не только. Сюжетные твисты со временем начинают утомлять все сильнее, и романтическая линия прогибается под их гнетом. Роскам даже разбивает повествование на три главы, и каждая из них по отдельности уже могла бы стать самостоятельным произведением. Вместе же они подчас выглядят несколько сумбурно и не всегда справляются с клише. При этом в фильме есть насыщенные эмоционально и психологически утонченные фрагменты, но их не так много для ленты, превышающей по продолжительности два часа.

Кадр из фильма «Страсть и верность»

Вязкий сюжет «Страсти и верности» медленно кружится вокруг извечных тем. Роскам всматривается в отношения людей, чье сходство пусть и объясняется им на пальцах, но все же не отменяет различий. Джиджи и Биби любят адреналин, у них смешные прозвища, и на этом список заканчивается. За плечами девушки стоит дружная семья: заботливый отец, старший брат, готовый перешагнуть через свои принципы и поддержать сестренку. Прошлое Джиджи Роскам озвучивает, вскрывая травму за травмой. Оно явно лишено тепла и родительской поддержки. Как и Джеки из «Бычары», мужчина вынужден притворяться кем-то другим. Тем не менее в нем также теплится надежда получить свою порцию любви. И чем больше он берет от отношений с Биби, тем ранимей становится.

Кадр из фильма «Страсть и верность»

В «Страсти и верности» Роскам вновь подступается к безграничному отчаянью, загнанности и оставленности. Он слишком увлекается, вытаскивая из закромов одно испытание для героев своего фильма за другим. Лента распыляется в объяснениях мотивов Джиджи и Биби и не выносит молчания. Роскам словно сам сдерживает себя и не дает взойти росткам мощи и кинематографической магии, заложенным в «Страсти и верности».

Елена Громова

В российском прокате с 30 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Страсть и верность»