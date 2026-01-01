Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Адель Экзаркопулос Награды

Награды и номинации Адели Экзаркопулос

Adele Exarchopoulos
Награды и номинации Адели Экзаркопулос
Каннский кинофестиваль 2014 Каннский кинофестиваль 2014
Женское откровение
Победитель
Каннский кинофестиваль 2013 Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
Автор «Бумера» снял сериал про 90-е «для тех, кого от “Бригады” уже тошнит»: 4 серии посмотрел залпом — пока претензия лишь одна
Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше