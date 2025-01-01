Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Самое важное
Билеты от 2500₽
Киноафиша Самое важное

Спектакль Самое важное

Этюды и импровизации по роману «Венерин волос»
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 3 часа 50 минут с 1 антрактом
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Спектакль по роману «Венерин волос» в театре «Мастерская Петра Фоменко»

В театре «Мастерская Петра Фоменко» состоится показ спектакля режиссёра Евгения Каменьковича по мотивам романа Михаила Шишкина. Это постановка, в которой исследуются темы подросткового вранья и поисков подлинности. Сюжет отсылает к мотивам из романа «Венерин волос» и структурирован как симфоническое произведение. Здесь разные темы переплетаются, создавая атмосферу ретро с элементами Первой мировой войны.

Концепция спектакля

Спектакль является сложносочинённым и многослойным произведением, в котором Евгений Каменькович переводит героев Шишкина из трехмерности авторского текста в новое театральное измерение. Этот подход позволяет зрителям увидеть привычные истории под новым углом и ощутить полифонию повествования.

Награды и номинации

Постановка привлекла внимание и была отмечена разнообразными наградами. Среди достижений:

  • Номинант премии «Золотая маска» в номинации «Драма — Спектакль малой формы» (2008).
  • Евгений Каменькович номинировался на премию «Золотая маска» в номинации «Драма — Лучшая работа режиссёра» (2008).
  • Лауреаты Специальной премии жюри за ансамбль женских ролей: Мадлен Джабраилова, Ксения Кутепова, Полина Кутепова и Галина Кашковская (2008).
  • Мадлен Джабраилова и Ксения Кутепова были номинированы на премию за лучшие женские роли (2008).
  • Полина Кутепова также была номинирована в этой категории за свои роли (2008).

Команда творцов

Мастерская над спектаклем включает множество талантливых специалистов:

  • Автор — Михаил Шишкин
  • Инсценировка и постановка — Евгений Каменькович
  • Сценография — Владимир Максимов
  • Художник по костюмам — Светлана Калинина
  • Художник по свету — Владислав Фролов
  • Пластика — Алексей Молостов
  • Помощник режиссёра — Юлия Рихтер
  • Музыкальное оформление — Олег Любимов
  • Педагог по речи — Вера Камышникова
  • Видеоряд — Михаил Будер

Важная информация для зрителей

Обращаем ваше внимание! Во время спектакля артисты будут курить на сцене, выполняя ремарки автора и поставленные режиссером творческие задачи. Просим учесть эту информацию при планировании вашего посещения.

Режиссер
Евгений Каменькович
В ролях
Иван Верховых
Иван Верховых
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Михаил Крылов
Михаил Крылов
Рустэм Юскаев

Купить билет на спектакль Самое важное

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
23 декабря вторник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 2500 ₽
25 января воскресенье
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 2500 ₽

Фотографии

Самое важное Самое важное Самое важное Самое важное

В ближайшие дни

Аленький цветочек
0+
Детский
Аленький цветочек
14 декабря в 12:00 Театр им. Пушкина
от 600 ₽
Мороз&Ко
6+
Детский Музыка
Мороз&Ко
29 декабря в 12:00 Театр РОСТА
от 1300 ₽
Четвертый богатырь
6+
Детский
Четвертый богатырь
6 января в 12:00 РАМТ
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше