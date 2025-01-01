Спектакль Самое важное

Спектакль по роману «Венерин волос» в театре «Мастерская Петра Фоменко»

В театре «Мастерская Петра Фоменко» состоится показ спектакля режиссёра Евгения Каменьковича по мотивам романа Михаила Шишкина. Это постановка, в которой исследуются темы подросткового вранья и поисков подлинности. Сюжет отсылает к мотивам из романа «Венерин волос» и структурирован как симфоническое произведение. Здесь разные темы переплетаются, создавая атмосферу ретро с элементами Первой мировой войны.

Концепция спектакля

Спектакль является сложносочинённым и многослойным произведением, в котором Евгений Каменькович переводит героев Шишкина из трехмерности авторского текста в новое театральное измерение. Этот подход позволяет зрителям увидеть привычные истории под новым углом и ощутить полифонию повествования.

Награды и номинации

Постановка привлекла внимание и была отмечена разнообразными наградами. Среди достижений:

Номинант премии «Золотая маска» в номинации «Драма — Спектакль малой формы» (2008).

Евгений Каменькович номинировался на премию «Золотая маска» в номинации «Драма — Лучшая работа режиссёра» (2008).

Лауреаты Специальной премии жюри за ансамбль женских ролей: Мадлен Джабраилова, Ксения Кутепова, Полина Кутепова и Галина Кашковская (2008).

Мадлен Джабраилова и Ксения Кутепова были номинированы на премию за лучшие женские роли (2008).

Полина Кутепова также была номинирована в этой категории за свои роли (2008).

Команда творцов

Мастерская над спектаклем включает множество талантливых специалистов:

Автор — Михаил Шишкин

Инсценировка и постановка — Евгений Каменькович

Сценография — Владимир Максимов

Художник по костюмам — Светлана Калинина

Художник по свету — Владислав Фролов

Пластика — Алексей Молостов

Помощник режиссёра — Юлия Рихтер

Музыкальное оформление — Олег Любимов

Педагог по речи — Вера Камышникова

Видеоряд — Михаил Будер

Важная информация для зрителей

Обращаем ваше внимание! Во время спектакля артисты будут курить на сцене, выполняя ремарки автора и поставленные режиссером творческие задачи. Просим учесть эту информацию при планировании вашего посещения.