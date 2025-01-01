Спектакль Самое важное

В театре «Мастерская Петра Фоменко» состоится показ спектакля режиссёра Евгения Каменьковича по мотивам романа Михаила Шишкина. Это постановка, в которой исследуются темы подросткового вранья и поисков подлинности. Сюжет отсылает к мотивам из романа «Венерин волос» и структурирован как симфоническое произведение. Здесь разные темы переплетаются, создавая атмосферу ретро с элементами Первой мировой войны.
Спектакль является сложносочинённым и многослойным произведением, в котором Евгений Каменькович переводит героев Шишкина из трехмерности авторского текста в новое театральное измерение. Этот подход позволяет зрителям увидеть привычные истории под новым углом и ощутить полифонию повествования.
Постановка привлекла внимание и была отмечена разнообразными наградами. Среди достижений:
Мастерская над спектаклем включает множество талантливых специалистов:
Обращаем ваше внимание! Во время спектакля артисты будут курить на сцене, выполняя ремарки автора и поставленные режиссером творческие задачи. Просим учесть эту информацию при планировании вашего посещения.