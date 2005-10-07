«Миссия "Серенити"»: Рецензия Киноафиши

В Serenity Джосс Уэдон, автор четвертого «Чужого» и «Баффи», перенес на большой экран собственный телесериал Firefly, практически неизвестный в России, зато довольно популярный у себя на родине. Отсюда – неизбежные «родимые пятна» фантастики, особенно в ее телеварианте: наивный сюжет, слабая актерская игра и не слишком вразумительные, плохо запоминающиеся персонажи.

Вообще, конечно, «Миссия “Серенити”» – далеко не самый плохой фильм своего жанра, даже, я бы сказал, достаточно симпатичный. Уэдон вовсю старается сделать из своего вдоль и поперек клишированного детища оригинальное, прочувствованное и, пожалуй что, умное кино. Не то чтобы это у него здорово получалось, однако старательность видна на каждом сюжетном повороте. Впрочем, такая старательность обусловлена не столько стремлением отличаться от себе подобных, сколько желанием на все двести пятьдесят процентов соответствовать голливудским канонам. В Serenity Уэдон запихнул все, что знал, умел, видел, слышал и осязал когда-либо на этом свете: здесь и битвы космических эскадр, и перестрелки, и вооруженные ограбления, и мистика, и юмор, и зомби, и мелодрама, и единоборства, и еще бог весть что. Режиссер подчеркнуто расстилается перед официальной блокбастерной рецептурой, дозируя экшн, любовь, ужасы и иронию равными порциями через равные промежутки времени.

При этом пафос Джосса Уэдона состоит в том, что он делает не просто космические приключения, но драму: с непридуманными страстями, глубокими чувствами и прочими «голубыми фишками» «серьезного» кино. Однако, как поняли еще библейские персонажи, негоже скрещивать овец с козлищами, а зерна с плевелами. Когда Уэдон старательно рисует неординарный образ девушки-экстрасенса с ранимой душой и неустойчивой нервной системой, «на выходе» получаются два больших рукопашных боя а-ля «Эквилибриум». Когда доктор и одна из членов экипажа объясняются друг другу в любви перед вроде бы неизбежной смертью, дело заканчивается шуткой про необходимость половой жизни. Атака зомби («пожирателей») через узкий проход корабля, защищаемый горсткой смельчаков, – почти буквальное воплощение предания о трехстах спартанцах в Фермопилах – завершается тем, что один из космических «спартанцев» вдруг встает, пересекает обороняемое «ущелье» и могучими движениями рук, ног и подручных тяжелых предметов убивает все кровожадное вражье воинство. Таким образом, любые благие пожелания приводят создателя Serenity в ад ординарности и слепого следования общепринятым штампам.

Еще одна любимая «фишка» Уэдона – зомбирование и, наоборот, эмансипация от тех, в чьих руках власть. Зомби в Serenity делятся на две категории: хороших и плохих. Хороший экземпляр всего один, и это как раз та самая девушка-экстрасенс с ранимой душой: в совсем уж ранней юности ее запрограммировали в секретной лаборатории на уничтожение любой живности вокруг себя, так что после произнесения соответствующего кода прекрасная дева сметает все на своем пути, пока кто-нибудь не сжалится и не скажет магически усыпляющую фразу «Да это же курам на смех!». Плохих зомби случайно породили власти галактического Альянса, испытав на некой отдаленной планете новый веселящий газ, долженствовавший привести население к полному повиновению. В результате девяносто процентов перестали вообще что-либо делать и умерли от голода и лени, а десять процентов, как в карпентеровских «Призраках Марса», свихнулись и начали предаваться буйным кровавым оргиям, заживо пожирая всех, кто еще не тронулся умом. Есть, правда, еще и третий, промежуточный вид зомби – Оперативник, который ни перед чем не останавливается в своей идейной мании служения тоталитарному государству. Этот, конечно, не в физиологическом смысле зомби, а в духовном, но он-то как раз страшнее всего. Если бы Уэдон не заставил своего Оперативника противоестественным образом превратиться из злого и плохого в хорошего, было бы и вправду страшно. А так – космическая опера понарошку.

Vlad Dracula