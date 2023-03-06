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Киноафиша Новости Бывший коп Эдгар Рамирес возвращается в родные края в трейлере сериала «Человек из Флориды»

Бывший коп Эдгар Рамирес возвращается в родные края в трейлере сериала «Человек из Флориды»

6 марта 2023 12:16
Бывший коп Эдгар Рамирес возвращается в родные края в трейлере сериала «Человек из Флориды»

Главный герой разыскивает девушку мафиози и впутывается в неприятности.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер-трейлер семисерийного криминального детектива Florida Man («Человек из Флориды»), сделанного в духе нуаров «Жар тела» (1981) и «Вне поля зрения» (1998). Ведущую роль в мини-сериале сыграл звезда второго сезона «Американской истории преступлений» Эдгар Рамирес.

В центре сюжета — переживающий не лучшие времена бывший полицейский Майк Валентайн (Рамирес). Главному герою приходится вернуться в свой родной штат Флорида, чтобы найти беглую девушку мафиози из Филадельфии, которому он задолжал. На первый взгляд легкое дело внезапно принимает неожиданный оборот, и персонаж Рамиреса пускается в дикую одиссею, в которую вплетаются воспоминания из прошлого. В попытке скорее завершить начатое, протагонист впутывается в еще большие неприятности.

В остальной актерский состав вошли Эбби Ли, Энтони ЛаПалья, Кларк Грегг, Пол Шнайдер, Эмори Коэн, Лекс Скотт Дэвис, Отмара Марреро, Сибонгиле Мламбо, Лорен Бульоли, Леонард Эрл Хауз и Айзиа Джонсон. Шоураннером выступил Дональд Тодд («Это мы»). В команду исполнительных продюсеров вошли Джейсон Бейтман («Озарк») и Майкл Костиган («Из пекла»).

Премьера «Человека из Флориды» состоится 13 апреля.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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