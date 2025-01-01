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Киноафиша Фильмы Война миров

Война миров

War of the Worlds
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Скринлайф-экранизация романа «Война миров» Герберта Уэллса. Землю атакуют агрессивные пришельцы, использующие гигантских роботов с щупальцами. Людям предстоит бороться за выживание и попытаться дать отпор захватчикам. Фильм затронет темы слежки и конфиденциальности.
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Производство Patrick Aiello Productions, Bazelevs Entertainment, Universal Pictures
Другие названия
War of the Worlds, Boj světů, Dünyalar Savaşı, Fighting of Us, Guerra dos Mundos, Krieg der Welten, La guerra de los mundos, La guerra dei mondi, La Guerre des Mondes, Válka světů, Világok harca, Vojna svetov, Walka Wszechświata, Битката на световете, Війна світів, Война миров, 世界大戰, 宇宙戦争, 強戰宇宙
Режиссер
Rich Lee
В ролях
Айс Кьюб
Айс Кьюб
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Iman Benson
Henry Hunter Hall
Девон Бостик
Девон Бостик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
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