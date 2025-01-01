Скринлайф-экранизация романа «Война миров» Герберта Уэллса. Землю атакуют агрессивные пришельцы, использующие гигантских роботов с щупальцами. Людям предстоит бороться за выживание и попытаться дать отпор захватчикам. Фильм затронет темы слежки и конфиденциальности.
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