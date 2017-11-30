Максимальный удар, 2017

«Максимальный удар» – новый боевик от Анджея Бартковяка, автора «От колыбели до могилы» и «Ромео должен умереть». В его проекте примут участие голливудские и российские звезды, среди которых: Александр Невский («Разборка в Маниле»), Евгений Стычкин («Гоголь. Начало», сериал «Измены»), Дэнни Трехо («Ягуар», «Мачете»), Том Арнольд («Правдивая ложь»), Марк Дакаскос («Только сильнейшие», «Братство волка»), Эрик Робертс («Поезд-беглец», «Аврора») и другие.

Над миром нависает угроза Третьей мировой войны, когда известный преступник организует покушение на госсекретаря США и похищает его внучку. Чтобы предотвратить международный кризис и восстановить российско-американские отношения, объединяются лучшие представители ФСБ и ЦРУ.