«Максимальный удар» – новый боевик от Анджея Бартковяка, автора «От колыбели до могилы» и «Ромео должен умереть». В его проекте примут участие голливудские и российские звезды, среди которых: Александр Невский («Разборка в Маниле»), Евгений Стычкин («Гоголь. Начало», сериал «Измены»), Дэнни Трехо («Ягуар», «Мачете»), Том Арнольд («Правдивая ложь»), Марк Дакаскос («Только сильнейшие», «Братство волка»), Эрик Робертс («Поезд-беглец», «Аврора») и другие.
Над миром нависает угроза Третьей мировой войны, когда известный преступник организует покушение на госсекретаря США и похищает его внучку. Чтобы предотвратить международный кризис и восстановить российско-американские отношения, объединяются лучшие представители ФСБ и ЦРУ.
- Марк Дакаскос был режиссером фильма «Разборка в Маниле», в котором Александр Невский исполнил главную роль
- Александр Невский выступил также в роли продюсера картины
- Сценарий картины писал Росс ЛаМанн, сценарист всех частей «Часов пик»
Госсекретарь США тайно прибывает на секретный саммит в Москве, чтобы уладить напряженность российско-американских отношений. Однако мир оказывается перед угрозой Третьей мировой войны, когда лидер международной преступной группировки организовывает покушение на госсекретаря и похищает его внучку. ФСБ и ЦРУ объединяются, чтобы спасти человечество.
Максимальный ударЖил да был один из королей мемов и насмешек, Александр Невский, решил он снова окунуться… Читать дальше…