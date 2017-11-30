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Maximum Impact

Максимальный удар, 2017

2017 / Россия / США
3.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.3
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ФСБ и ЦРУ объединяются, чтобы спасти человечество
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Максимальный удар» –  новый боевик от Анджея Бартковяка, автора «От колыбели до могилы» и «Ромео должен умереть». В его проекте примут участие голливудские и российские звезды, среди которых: Александр Невский («Разборка в Маниле»), Евгений Стычкин («Гоголь. Начало», сериал «Измены»), Дэнни Трехо («Ягуар», «Мачете»), Том Арнольд («Правдивая ложь»), Марк Дакаскос («Только сильнейшие», «Братство волка»), Эрик Робертс («Поезд-беглец», «Аврора») и другие.

Над миром нависает угроза Третьей мировой войны, когда известный преступник организует покушение на госсекретаря США и похищает его внучку. Чтобы предотвратить международный кризис и восстановить российско-американские отношения, объединяются лучшие представители ФСБ и ЦРУ.

- Марк Дакаскос был режиссером фильма «Разборка в Маниле», в котором Александр Невский исполнил главную роль

- Александр Невский выступил также в роли продюсера картины

- Сценарий картины писал Росс ЛаМанн, сценарист всех частей «Часов пик»

Госсекретарь США тайно прибывает на секретный саммит в Москве, чтобы уладить напряженность российско-американских отношений. Однако мир оказывается перед угрозой Третьей мировой войны, когда лидер международной преступной группировки организовывает покушение на госсекретаря и похищает его внучку. ФСБ и ЦРУ объединяются, чтобы спасти человечество.

3.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера в мире 30 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Анджей Бартковяк
Анджей Бартковяк
В ролях
Келли Ху
Келли Ху
Альфонсо МакОли
Альфонсо МакОли
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Кит Пауэрс
Кит Пауэрс
Том Арнольд
Том Арнольд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Максимальный удар 3 постера
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Госсекретарь США прибывает в Москву с секретным визитом. Неожиданно в его самолете обнаруживается «заяц» в виде любимой, но немного наивной и взбалмошной дочки: теперь мало того, что нужно решать правительственные дела, приходится думать, как занять ее, чтобы не натворила дел. Тем временем некто прилагает все усилия, чтобы начать Третью Мировую войну, убив почетного гостя страны и свалив вину на русских военных. Сотрудникам ФСБ и ЦРУ придется объединиться, чтобы это предотвратить;…
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Валентин 23 ноября 2017, 03:36
Кино категории Б. Да, и вход только с пивом
Максимальный ударЖил да был один из королей мемов и насмешек, Александр Невский, решил он снова окунуться… Читать дальше…
Ирина 25 ноября 2017, 01:13
22 ноября закрытый показ в Люксоре. Первый раз!!! когда актеры не пришли представлять фильм...такие как Чадов, Бортко, Рева, Крюков, Гальцев, Шведов… Читать дальше…
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16 ноября 2017 17:17
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