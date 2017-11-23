«Максимальный удар»: Рецензия Киноафиши

Москва, встречай!

Госсекретарь США прибывает в Москву с секретным визитом. Неожиданно в его самолете обнаруживается «заяц» в виде любимой, но немного наивной и взбалмошной дочки: теперь мало того, что нужно решать правительственные дела, приходится думать, как занять ее, чтобы не натворила дел. Тем временем некто прилагает все усилия, чтобы начать Третью Мировую войну, убив почетного гостя страны и свалив вину на русских военных. Сотрудникам ФСБ и ЦРУ придется объединиться, чтобы это предотвратить; но – вот незадача! – за день до этого лучший агент ФСБ Андрей «Адский молот» Дуров получает травму головы и вынужден временно отойти от дел. Руководство поручило важное задание его верному напарнику Максиму Кадурину, который до этого ни разу не выходил на задания.

Кадр из фильма «Максимальный удар»

В сюжете «Максимального удара» ЛаМанна взаимоотношения персонажей почти полностью построены на контрастах и противопоставлениях. Довольно ярко оттеняют друг друга агенты ФСБ в виде импульсивного и харизматичного Андрея (Евгений Стычкин) и мягкого, спокойного Максима (Александр Невский), и сотрудники ЦРУ, представленные в виде группы людей самых разных национальностей, предпочтений и гендера. «Вор в законе» Санчес (Дэни Трехо), полулегально действующий на складе, доверху набитом навозом, противопоставляется самовлюбленному и жестокому Тони Ли (Марк Дакаскос). Юркий и скользкий фотограф Лёвкин (Андрей Каиков) – репортеру издания Елене (Мария Бравикова). Все это – огромный плацдарм, на котором можно было бы развернуться с шутками про непохожесть русских и американцев, про разность подходов к работе, недопонимание полов. Дамоклов меч в виде угрозы национальной безопасности – то, что по задумке сценариста оттеняет происходящее, добавляя драматического элемента в комедию, а вместе с ним движение и экшн. Этим «Максимальный удар» точно отличается от большинства российских фильмов, берущих пример с западного кино. В фильме Олега Степченко «Тайна Печати Дракона» с Джеки Чаном и кумиром Невского Арнольдом Шварцнегером русские, азиатские и западные актеры играют вместе. Анджей Бартковяк («Адвокат Дьявола») пошел даже дальше, собрав под своим опытным крылом настоящую интернациональную команду, добавив в каст немного темных тонов.

Кадр из фильма «Максимальный удар»

Но, конечно, как и любой другой фильм, «Максимальный удар» не избежал и недочетов. Съемка полностью на английском языке добавила происходящему на экране немного иностранного лоска, но и стала причиной таких неожиданных моментов, как запаздывающая безэмоциональная озвучка Бриттани (Полина Буторина) или хвосты, когда начитываемый при дубляже текст внезапно обрывается, а персонаж на экране продолжает говорить. Подобранный саундтрек, играющий на заднем фоне, дает полное представление о том, на какую аудиторию ориентируется данное произведение. В сцене погони ускорение движения машин повлияло и на рабочих на дороге, проявивших недюжинную сноровку и двигавшихся также в два раза быстрее. Логический ляп о том, что перекисью водорода волосы из черного в белый за несколько часов не обесцветить, а для того, чтобы потерять сознание от хлороформа, его нужно прижимать к лицу жертвы как минимум 5 минут, видимо, решили оставить для карикатурности.

Кадр из фильма «Максимальный удар»

Из плюсов фильма стоит отметить прекрасную и экспрессивную игру Евгения Стычкина («От 180 и выше»), всегда с юмором относящегося к своим ролям. Его харизматичный персонаж вызывает противоречивые чувства: с одной стороны, он - самовлюбленный бабник, но, с другой, верный друг и надежный товарищ. Сцены с обыгрыванием «Какого Адского молота вы представляете – такой он на самом деле» благодаря актеру не вызывают нареканий. Приятна глазу игра Пчелы из «Бригады» Павла Майкова, Кита Пауэрса (агент Вэнс), Андрея Кайкова (Лёвкин), Марии Бравиковой, Станислава Ярушина (помощник Елены) и Максима Виторгана (Добрынин). Хорошо поставлены сцены поединков и рукопашных боев – чувствуется рука Джеймса Лью.

Кадр из фильма «Максимальный удар»

Максимальный удар – тот случай, когда режиссер смеется вместе со зрителями над тем, что получилось в итоге. В нем довольно много положительных моментов, любимых россиянами актеров, наконец-то выбравшихся из небытия. Прекрасные виды на Москву, злободневность и смелые шутки, пусть и немного ниже пояса, действительно вызывают смех, чего не достает многим американским комедиям. Критиков наверняка порадует выделяющаяся на фоне остального каста игра Александра Невского и финальный вывод, что «дерьмо подталкивает нас к переменам».

Потапова Галина

В российском прокате с 30 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Максимальный удар»