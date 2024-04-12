Меню
Дыши! - дублированный трейлер
Дыши!. Дублированный трейлер

Дыши!. Дублированный трейлер

Дата публикации: 15 марта 2024
Дыши! – В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты. Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха!
Сергей Тимошенко 12 апреля 2024, 19:02
Фильм не о чем, слабая режиссура и игра актеров, не ожидал от Йовович такого фиаско.
12 апреля 2024, 19:02 Ответить
Ринат Туктаров 16 апреля 2024, 18:51
Оценка
Интересный сюжет
16 апреля 2024, 18:51 Ответить
Ольга Куприна 25 апреля 2024, 13:43
Оценка
Не шедвевр, но вполне приличный фильм. Йовоич крутая, как всегда 💪🏼
25 апреля 2024, 13:43 Ответить
Киноафиша.инфо 25 апреля 2024, 18:59
в ответ на сообщение Ольга Куприна от 25 апреля 2024, 13:43
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
25 апреля 2024, 18:59 Ответить
Comon 11 марта 2025, 01:33
Оценка
Крутой апокалиптический фильмец, отличный сюжет, немного актёров но это то что нужно, Йовович супер, не типичная роль
11 марта 2025, 01:33 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:39
в ответ на сообщение Comon от 11 марта 2025, 01:33
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
31 марта 2025, 22:39 Ответить
5.1 Дыши!
Дыши! боевик, триллер, 2024, США
