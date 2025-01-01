Меню
Персоны
Куавенжаней Уоллис
Награды
Награды и номинации Куавенжаней Уоллис
Quvenzhané Wallis
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Куавенжаней Уоллис
Оскар 2013
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Прорыв года
Номинант
