Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Холли Хантер
Награды
Награды и номинации Холли Хантер
Holly Hunter
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Награды
Награды и номинации Холли Хантер
Оскар 1994
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2004
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1988
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1993
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1994
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Сандэнс 2003
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Берлинале 1988
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
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